Кольца со встроенным чипом карты "Тройка" поступила в продажу в Москве

Первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. Архивное фото

Первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. Архивное фото

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Кольца со встроенным чипом карты "Тройка" поступили в продажу в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости первый замначальника метро Роман Латыпов.

"Кольца поступили в продажу в понедельник, 30 октября. Кольца выполнены из керамики в черном цвете и представлены в двух размерах", — сказал он.

Приобрести их можно на стойке "Живое общение" на станции "Пушкинская" и в фирменном магазине на "Маяковской". Кольца поступили тиражом 500 штук для того, чтобы оценить спрос на них.

Латыпов пояснил, что кольца являются дорогой в производстве сувенирной продукцией и красивым украшением, поэтому цена составляет 2,2 тысячи рублей.

Пополнить баланс кольца можно в кассах метро или через мобильное приложение.

Ранее на станции "Пушкинская" и в сувенирных магазинах на "Маяковской" и "Трубной" продавались силиконовые браслеты с чипом "Тройки", которые раскупили за 3,5 часа с момента поступления в продажу. Женские браслеты были представлены в девяти цветах, например, зеленом, желтом, розовом, салатовом, черном, а мужские — более крупные по размеру, в двух — красном и черном.

С помощью таких браслетов пассажиры могут оплачивать проезд в метро, на МЦК, поездах "Аэроэкспресс" и в наземном транспорте.