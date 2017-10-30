Кольца со встроенным чипом карты "Тройка" поступила в продажу в Москве

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Кольца со встроенным чипом карты "Тройка" поступили в продажу в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости первый замначальника метро Роман Латыпов.
Приобрести их можно на стойке "Живое общение" на станции "Пушкинская" и в фирменном магазине на "Маяковской". Кольца поступили тиражом 500 штук для того, чтобы оценить спрос на них.
Латыпов пояснил, что кольца являются дорогой в производстве сувенирной продукцией и красивым украшением, поэтому цена составляет 2,2 тысячи рублей.
Пополнить баланс кольца можно в кассах метро или через мобильное приложение.
С помощью таких браслетов пассажиры могут оплачивать проезд в метро, на МЦК, поездах "Аэроэкспресс" и в наземном транспорте.