В московских школах в каждом классе установят Wi-Fi

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Число точек Wi-Fi в московских школах увеличат к 2019 году — вместо трех точек беспроводной интернет будет в каждом классе, сообщили в интервью РИА Новости советник руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Андрей Белозеров.
Белозеров напомнил, что сейчас современные технологии внедрены во все ключевые городские отрасли. Так, в образовании реализуется проект "Московская электронная школа" (МЭШ), которая включает электронные дневники и журналы и библиотеку электронных учебников, также в классах устанавливаются интерактивные панели, а каждого учителя обеспечивают ноутбуком.
Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что электронную базу в московских школах полностью обновят в течение года. Это, по его словам, коснется электронных досок, ноутбуков, программного обеспечения, системы Wi-Fi и скоростного интернета.