В Госдуму внесли законопроект о посмертном донорстве

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Сенаторы внесли в Госдуму в понедельник законопроект, по которому россияне получат право фиксировать свое согласие или несогласие с посмертным изъятием органов.

Соответствующая отметка может вноситься в паспорт или водительское удостоверение. Законопроект учитывает все поправки и рекомендации правительства и профильного комитета Госдумы, отмечают авторы.

"В 2014 году был поднят на законодательном уровне вопрос о фиксации волеизъявления человека на посмертное изъятие органов. Инициатива долго находилась на рассмотрении. За это время мы изучили значительное число комментариев и предложений, прозвучавших со стороны медиков, общественных организаций, юристов, представителей правительства и парламента", — пишут в аннотации к документу разработчики.

Новая редакция законопроекта, внесенная в Госдуму, значительно доработана и учитывает практически все замечания, высказанные ранее министерством здравоохранения и комитетом Госдумы по охране здоровья.

Согласно положениям законопроекта, перечень документов, в которые могут быть внесены сведения о согласии или несогласии с посмертным донорством, будет определен правительством. "Такими документами могут стать паспорт или водительское удостоверение, а соответствующая информация о потенциальных донорах должна параллельно включаться в специализированную электронную базу данных", — считают сенаторы.

Законопроект уточняет, что человек в течение жизни может изменить свое решение относительно потенциального донорства неограниченное количество раз.