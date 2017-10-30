В Госдуму внесли законопроект о посмертном донорстве

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Сенаторы внесли в Госдуму в понедельник законопроект, по которому россияне получат право фиксировать свое согласие или несогласие с посмертным изъятием органов.
"В 2014 году был поднят на законодательном уровне вопрос о фиксации волеизъявления человека на посмертное изъятие органов. Инициатива долго находилась на рассмотрении. За это время мы изучили значительное число комментариев и предложений, прозвучавших со стороны медиков, общественных организаций, юристов, представителей правительства и парламента", — пишут в аннотации к документу разработчики.
Новая редакция законопроекта, внесенная в Госдуму, значительно доработана и учитывает практически все замечания, высказанные ранее министерством здравоохранения и комитетом Госдумы по охране здоровья.
Законопроект уточняет, что человек в течение жизни может изменить свое решение относительно потенциального донорства неограниченное количество раз.