Володин рассказал, для чего надо помнить уроки истории

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал помнить уроки истории, даже самые скорбные, чтобы прошлое не разделяло, а объединяло народ.

"День памяти жертв политических репрессий — одна из тяжелых памятных дат в календаре нашей страны. В год столетия революционных событий, внесших огромный раскол в наше общество, крайне важно осознать и принять наше прошлое во всей его полноте. Необходимо помнить уроки нашей истории, даже самые скорбные, чтобы прошлое не разделяло, а объединяло нас", — сказал Володин, слова которого приведены на сайте Госдумы.

"Мы должны сделать все, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторялись", — подчеркнул он.

В России 30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР. В Москве в понедельник планируется открытие общенационального мемориала "Стена скорби".

Пик репрессий в СССР пришелся на 1937-1938 годы, когда, по официальным данным, по политическим обвинениям было арестовано более 1,5 миллиона человек, 1,3 миллиона осуждены внесудебными органами, около 700 тысяч расстреляны. В повседневную жизнь советских людей вошло понятие "враг народа". По решению Политбюро от 5 июля 1937 года, жен "врагов народа" заключали в лагеря на срок не менее 5 лет. Детей "врагов народа" либо отправляли в лагеря-колонии НКВД, либо водворяли в детские дома особого режима.