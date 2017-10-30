Путин рассказал, чему уделяют приоритетное внимание в России

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников конгресса "Российское здравоохранение сегодня: проблемы и пути решения" и подчеркнул, что государство уделяет приоритетное внимание сохранению здоровья людей и улучшению демографической ситуации, приветствие опубликовано на сайте Кремля.
Президент также обратил внимание на деятельность "Национальной медицинской палаты", "направленную на консолидацию медицинского сообщества, выработку общих подходов к решению насущных задач, стоящих перед отечественным здравоохранением".
В завершение Путин пожелал участникам форума успешной работы.