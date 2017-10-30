ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт – РИА Новости. Существующих методов для обеспечения безопасности детей в интернете недостаточно, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе совей поездки на Камчатку.

В рамках визита она посетила ряд социальных учреждений региона, а также общеобразовательную школу № 1 в Петропавловске-Камчатском, где были подняты вопросы кибербезопасности и повышения цифровой грамотности школьников.

"Жизнь показывает, что существующих методов для обеспечения безопасности детей в интернет-пространстве недостаточно. Эта проблема волнует многих родителей и педагогов. Сегодня есть предложение — ввести темы безопасности в информационном пространстве в программу уроков ОБЖ. Это предложение сегодня обсуждается и находит поддержку у большинства экспертов, на уровне законодательной власти. Надо всем вместе активно работать в этом направлении", — сказала Кузнецова.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Камчатском крае Виктор Тюменцев отметил, что на уровне региона налажено взаимодействие с провайдерами, которые обеспечивают фильтрацию доступных для детей сайтов.

"На территории Камчатского края обеспечен централизованный доступ к сети интернет для образовательных учреждений региона. Провайдер обеспечивает и единую фильтрацию доступных сайтов, обеспечивая безопасность контента", — сказал Тюменцев.

Кузнецова прибыла на Камчатку 29 октября. За время рабочей поездки она проинспектировала работу детских социальных учреждений Петропавловска-Камчатского и Елизова, пообщалась со специалистами и детьми. После завершения работы на полуострове она посетит Приморский край и Сахалинскую область.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что основам кибербезопасности начнут учить школьников и учителей, соответствующие программы будут разработаны ведомством. По ее словам, говорить школьникам об этом нужно в стандартах начального образования и на уроках информатики, обществознания, права, ОБЖ, а также во внеурочной деятельности.

Учебник по кибербезопасности, по которому в дальнейшем будут учиться российские школьники, напишут ученые факультетов психологии и журналистики Московского государственного университета им. Ломоносова. Как пояснял в июле декан факультета психологии, академик РАО Юрий Зинченко, "в рамках ОБЖ можно уже вот эти вещи, начиная с младших классов, по кусочку вставлять".