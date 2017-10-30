Мобильное приложение московского зоопарка заговорило голосом Дроздова

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Московский зоопарк запустил новое мобильное приложение для посетителей, описания животных в котором озвучены голосом зоолога и ведущего Николая Дроздова, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
С помощью приложения можно будет приобрести билет, составить индивидуальный маршрут, узнать расписание публичных кормлений и прочитать новости о животных зоосада.
От прошлой версии приложения сохранилась функция дополненной реальности, позволяющая, делать селфи с виртуальными обитателями зоопарка.
Официальное приложение Московского зоопарка бесплатное и уже доступно для скачивания.