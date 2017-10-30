Мобильное приложение московского зоопарка заговорило голосом Дроздова

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Московский зоопарк запустил новое мобильное приложение для посетителей, описания животных в котором озвучены голосом зоолога и ведущего Николая Дроздова, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Новое мобильное приложение с аудиогидом стало доступно посетителям Московского зоопарка. В приложении собрано более 60 описаний животных, озвученных голосом ученого-зоолога Николая Дроздова. Пользователи могут послушать рассказы о манулах, гималайских медведях, енотах, красных пандах и других обитателях зоопарка", — говорится в сообщении.

С помощью приложения можно будет приобрести билет, составить индивидуальный маршрут, узнать расписание публичных кормлений и прочитать новости о животных зоосада.

Еще одна функция приложения — навигатор. Встроенная интерактивная карта поможет совершить самостоятельные экскурсии по территории, получить расширенную информацию о каждом животном в режиме онлайн.

От прошлой версии приложения сохранилась функция дополненной реальности, позволяющая, делать селфи с виртуальными обитателями зоопарка.

Официальное приложение Московского зоопарка бесплатное и уже доступно для скачивания.