МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Министерство строительства и ЖКХ разработало законопроект, который вводит типовую форму единого платежного документа и подразумевает прямую оплату услуг водоканалам и другим поставщикам, пишет газета "Известия".

Согласно законопроекту, на счета управляющих компаний будут попадать только деньги непосредственно за управление.

По данным издания, документ согласован с заинтересованными службами. Не исключено, что Госдума рассмотрит законопроект уже в осеннюю сессию.

Как следует из данных Росстата, долги за услуги ЖКХ (как физических, так и юридических лиц) в первом полугодии выросли на 20% и достигли 1,2 триллиона рублей. Основные причины просрочек – финансовые затруднения и несогласие с повышением тарифов. Однако часть платежей – 250 миллиардов рублей — задерживается по вине управляющих компаний.