Россияне больше доверяют приметам, чем гороскопам и гадалкам, показал опрос

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Более половины россиян не верят в существование колдунов, не доверяют гороскопам и гаданиям, однако каждый пятый верит в приметы, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в преддверии празднования Хэллоуина.

"Низкая популярность Хэллоуина в нашей стране может быть связана с тем, что большинство россиян (60%) в принципе не верят в существование колдунов, не доверяют гороскопам, гаданиям и прочему. Наибольшее доверие вызывают приметы – о том, что в них верят, сообщили 19% опрошенных", — говорится в материалах ВЦИОМ, поступивших в распоряжение РИА Новости.

Как показал опрос, прогнозы гороскопов вызывают доверие у 14% респондентов, знахарям и народным целителям доверяют 12% опрошенных, в способность отдельных людей колдовать верят 11%, а в гадания – 8% участников опроса.

Во ВЦИОМ отметили, что в качестве главной причины неприятия Хэллоуина россияне в основном называют его принадлежность к другой культуре и традициям – об этом говорят 61% из тех, кто не планирует отмечать этот праздник, а таких, как показал опрос, подавляющее большинство — 94%.

Социологи также попросили респондентов назвать самых страшных, на их взгляд, кинематографических и литературных персонажей, чаще всего участники опроса вспоминали именно традиционных для России фольклорных героев.

Лидером этого "народного рейтинга нечисти" стал гоголевский Вий (его назвали 11% россиян), на втором месте оказался Кощей Бессмертный (7%), в первую тройку вошли Баба Яга и Фредди Крюгер (о них вспомнили по 6% респондентов). Еще 3% упомянули графа Дракулу, по 2% респондентов назвали самыми страшными персонажами клоуна Пеннивайза и Змея Горыныча.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 25-26 октября 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонных интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.