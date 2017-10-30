Социологи выяснили, планируют ли россияне праздновать Хэллоуин

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Отмечать Хэллоуин в этом году, несмотря на известность этого праздника среди россиян, планируют только 3% из тех, кто о нем знает, в основном это молодые люди в возрасте до 25 лет, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Лишь 10% респондентов впервые услышали о Хэллоуине в ходе опроса, подавляющему большинству (90%) россиян само это понятие оказалось знакомо. Вместе с тем, суть праздника многие определить затруднились; в основном респонденты отдаленно вспоминают о его связи с нечистой силой, называют внешнюю атрибутику, например, тыквы и пугающие костюмы. Дату празднования Хэллоуина — 31 октября — верно назвал только каждый десятый из числа тех, кто слышал о нем, еще 18% знают, что праздник отмечается в октябре.
"Это может быть связано с общим состоянием российского социума. Иронизировать над страшными вещами могут позволить себе очень счастливые и довольные жизнью люди. В жизни россиян слишком много тревог, сомнений, проблем, чтобы так спокойно иронизировать над своими страхами. Да и страхи эти зачастую гораздо более материальны – экономические кризисы, рост цен, внешняя военная угроза. Не одеваться же на Хэллоуин в костюм курса доллара", — отметил эксперт.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 25-26 октября 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонных интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.