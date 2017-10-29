Глава СПЧ поддержал готовность Telegram блокировать экстремистские каналы

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Глава российского совета по правам человека Михаил Федотов приветствовал готовность администрации мессенджера Telegram блокировать экстремистские каналы и заявил, что этическое саморегулирование в интернете может быть намного эффективнее запретов. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте совета.
"Я был шокирован, увидев в нескольких Telegram-каналах призывы к совершению актов насилия, в том числе в местах проведения публичных мероприятий. Там же нашлись рецепты приготовления в домашних условиях взрывчатки, дымовых шашек, "коктейля Молотова", устройств для подрыва поездов и так далее. Подобное не может быть терпимо ни в одном демократическом правовом государстве, поскольку чревато актами насилия и человеческими жертвами", — заявил Федотов.
"Вижу в этом еще одно доказательство того, что этическое саморегулирование в интернете может быть значительно эффективнее, чем практика запретов", — сказал Федотов.
Дуров ранее в воскресенье заявил, что в октябре Telegram заблокировал более 8,5 тысяч каналов, связанных с терроризмом.