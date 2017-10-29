Глава СПЧ поддержал готовность Telegram блокировать экстремистские каналы

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Глава российского совета по правам человека Михаил Федотов приветствовал готовность администрации мессенджера Telegram блокировать экстремистские каналы и заявил, что этическое саморегулирование в интернете может быть намного эффективнее запретов. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте совета.

Согласно сообщению, Федотов обратился к создателю Telegram Павлу Дурову с призывом блокировать каналы, где размещаются инструкции по созданию бомб и призывы к совершению терактов.

"Я был шокирован, увидев в нескольких Telegram-каналах призывы к совершению актов насилия, в том числе в местах проведения публичных мероприятий. Там же нашлись рецепты приготовления в домашних условиях взрывчатки, дымовых шашек, "коктейля Молотова", устройств для подрыва поездов и так далее. Подобное не может быть терпимо ни в одном демократическом правовом государстве, поскольку чревато актами насилия и человеческими жертвами", — заявил Федотов.

Добавляется, что реакция "последовала практически сразу" — член совета Павел Чиков передал Федотову просьбу Дурова срочно прислать ему выходные данные Telegram-каналов, содержащих экстремистские материалы, чтобы проверить их содержание на предмет соответствия требованиям пользовательских соглашений. Если будет установлено, что владельцы каналов нарушают условия пользовательских соглашений, такие каналы будут удалены, говорится в сообщении.

"Вижу в этом еще одно доказательство того, что этическое саморегулирование в интернете может быть значительно эффективнее, чем практика запретов", — сказал Федотов.

Дуров ранее в воскресенье заявил, что в октябре Telegram заблокировал более 8,5 тысяч каналов, связанных с терроризмом.