Работодатель опроверг версию смерти россиянки в Шанхае из-за истощения

ПЕКИН, 29 окт – РИА Новости. Работодатель скончавшейся в Китае 14-летней российской модели опроверг сообщения о том, что она умерла от истощения; согласно медицинскому заключению, причиной смерти стала множественная дисфункция внутренних органов, вызванная септикопиемией, сообщает китайская газета Global Times.

Ранее генеральное консульство РФ в Шанхае подтвердило РИА Новости факт гибели 14-летней россиянки в одной из больниц города, информацией о точной причине смерти подростка российская дипмиссия пока не располагает. По данным представителя модельного агентства, где занималась девочка, она болела менингитом. Тем временем в некоторых СМИ появилась информация о том, школьница якобы скончалась от сильного истощения и работала по "рабскому контракту" без страховки.

По словам генерального директора модельного агентства ESEE Model Management Чжэн И, которые приводит издание, смерть девочки никак не связана с ее участием в неделе моды в Шанхае, которая завершилась за неделю до ее кончины. Работодатель также утверждает, что у школьницы всегда были перерывы, ее рабочий день в основном продолжался около восьми часов, а загруженность была умеренной по сравнению с другими моделями. По данным газеты, девочка была госпитализирована в минувшую среду из города Иу в Шанхай, когда почувствовала себя плохо. Спустя два дня она скончалась.

Согласно медицинскому заключению, предоставленному организаторами Shanghai Fashion Week изданию, девушка болела септикопиемией и скончалось от множественной дисфункции внутренних органов.

Как сообщает газета, ESEE заключила трехмесячный контракт с российским модельным агентством Smirnoff Models, на которое работала школьница.

Согласно трудовому кодексу Китая, компании могут нанимать на работу несовершеннолетних младше 16 лет для участия в культурных, спортивных мероприятиях, однако они должны получить соответствующее разрешение от национальных властей и гарантировать право детей на получение образования.