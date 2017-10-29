В Ингушетии намерены увеличить размер прожиточного минимума пенсионеров

МАГАС, 29 окт — РИА Новости, Адам Буражев. Депутаты Народного Собрания республики рассматривают законопроект по увеличению прожиточного минимума для пенсионеров республики на 3,6%, сообщил РИА Новости спикер регионального заксобрания Зялимхан Евлоев.

"В парламент был внесен законопроект об установлении прожиточного минимума для пенсионеров субъекта в размере 8400 рублей. Предполагалось, что в 2018 году сохранится тот же показатель, что и в 2017 году. Но, с учетом складывающейся экономической ситуации и возможностей республиканского бюджета, мной было предложено внести корректировку в проект закона в сторону увеличения суммы прожиточного минимума на 3,6% — до 8703 рублей", — сказал он.

По его словам, на данный момент в республике проживает около 18 000 пенсионеров.

Другие новости региона читайте здесь >>