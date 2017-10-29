МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Китайское модельное агентство выплатило семье российской 14-летней девочки-модели, умершей в Шанхае, 800 долларов, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на шанхайское агентство Esee.

По словам представителей агентства, страховкой для девочки должно было заниматься российское модельное агентство. Обычно у всех моделей есть страховка, но именно у нее ее не было, уточняют в Esee.

В агентстве подчеркивают, что, как только девушка попала в больницу, компания выплатила сумму, эквивалентную 800 американским долларам.

Ранее сообщалось, что 14-летняя модель из Перми попала в больницу с высокой температурой 25 октября и скончалась в ночь на 27 октября. Точные причины смерти китайская сторона пока не сообщала. По данным представителей модельного агентства, девочка болела менингитом.