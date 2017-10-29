На Курильские острова надвигается ураган

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 окт — РИА Новости. Ураган с сильными осадками прогнозируют синоптики на Курильских островах Сахалинской области, сообщает региональное управление МЧС России.

"По информации сахалинского управления Росгидромета, ночью 30 октября на юге и днем 30 октября на севере Курильской гряды прогнозируется сильный, местами очень сильный дождь. Во второй половине дня 30 октября прогнозируется ураганный ветер", — говорится в тексте оперативного предупреждения.

В ведомстве добавили, что со второй половины дня 30 октября у охотоморского побережья острова Итуруп и северо-западного побережья острова Шикотан ожидается опасное волнение моря.

"Ожидается подъем уровня моря, близкий к опасным значениям, возможно повреждение береговых сооружений. Явление сохранится до утра 31 октября", — отметили в МЧС.