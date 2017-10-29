Соловьев обвинил главреда "Эха Москвы" в травле журналистов ВГТРК

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов начал травлю журналистов ВГТРК и лично теле-радиоведущего Владимира Соловьева. Такое мнение выразил сам Соловьев в беседе с kp.ru.

"Эта травля не только в СМИ. Они еще пытаются подключить и следственные органы. Пусть это остается на их совести <…>. Хотелось бы просто им напомнить, что жизнь длинная и у всех очень хорошая память", — заявил он.

После нападения на радиоведущую Татьяну Фельгенгауэр Венедиктов решил обратиться в Следственный комитет с просьбой допросить журналистов канала "Россия 24", где 11 октября вышел сюжет "Эхо Госдепа. Радиостанция "Эхо Москвы" попалась на сотрудничестве с западными НКО". Главный редактор "Эха Москвы" также сообщил о решении временно "эвакуировать" из России другую свою сотрудницу Ксению Ларину после того, как Соловьев обсудил в эфире "Вести FM" ее посты в Facebook.

По мнению Соловьева, пытаться найти политическую подоплеку в нападении на Фельгенгауэр неприлично. "Когда Ларина в жесткой форме обвинила меня в причастности к нападению на Фельгенгауэр, при этом приписав мне чужие слова — не могу сказать, что мне это понравилось. Поэтому пришлось поднять в эфире всего лишь историю интернет-постов и выступлений Лариной", — уточнил журналист.

Он также подчеркнул, что сама идея призывать к противоправным действиям для него неприемлема.

"Любой, кто смотрит мои программы и слушает мои радиоэфиры, знает, что я выступаю резко против тортика в лицо, зеленки в глаза и вмешательства в частную жизнь", — заключил он.

23 октября в редакцию "Эха Москвы" пробрался вооруженный ножом мужчина. Ослепив охрану перцовым баллончиком, он напал на Фельгенгауэр и полоснул ей горло. Журналистка находится в больнице, ее жизни ничто не угрожает. Напавшим оказался гражданин России и Израиля Борис Гриц, который заявил, что Фельгенгауэр "преследовала" его два месяца через "телепатический контакт". Ему предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу.