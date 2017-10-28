В соцсетях требуют наказать девушку, бросившую котенка в стену

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Пользователи соцсетей засыпали оскорбления страницу девушки, записавшей ролик, в котором она избивает котенка, после чего швыряет его об стенку.

Девушку зовут Светлана Дараселия, судя по комментариям пользователей, она проживает в Москве, предположительно в Кунцево. Новые сообщения с оскорблениями и угрозами появляются на ее странице в "Вконтакте" ежеминутно. Многие требуют привлечь ее к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

На странице у девушки размещено множество провокационных записей. В частности, в статусе (вероятно, появившемся уже после травли) она призывает "не лезть со своим мнением" и не "путать рамсы".

Организация "Зооправо", занимающаяся помощью животным, сообщило на своей странице в Instagram о том, что котенка у Светланы забрали. Животное получило серьезные травмы. "Пока диагностировано сотрясение мозга, гематомы по телу, нарушено мочеиспускание. На ночь в клинике", — пишут представители организации.

Они опубликовали видео, в котором обследующий котенка врач говорит, что его тело представляет собой один большой синяк.