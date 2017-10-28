В Госдуму внесут законопроект об усилении наказания за телефонный терроризм

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Законопроект об ужесточении ответственности за телефонный терроризм может быть внесен на рассмотрении Госдумы в ноябре, заявил РИА Новости глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ("Единая Россия").

Согласно действующему законодательству, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусматриваются возможные наказания от штрафа до 200 тысяч рублей (до 1 миллиона рублей в случае причинения крупного ущерба) до лишения свободы на срок до трех лет (до пяти лет при нанесении крупного ущерба).

"Думаю, да, давайте не будем загадывать. Я хотел бы пораньше его (законопроект — ред.) внести… Я буду надеяться на это", — ответил Пискарев на вопрос РИА Новости, планирует ли он внести законопроект на рассмотрение Госдумы в ноябре.

Он добавил, что планирует внести законопроект на рассмотрение Госдумы после получения согласия фракции "Единая Россия", заключения Верховного суда и мнения правительства.

"Там вводятся новые части статьи, предусматривается ответственность за преступления (в сфере телефонного терроризма — ред.), организованными группами, по предварительному сговору группой лиц — то, что имело место быть. Это не одиночная акция, а, на мой взгляд, спланированная организованная акция. Уголовная ответственность – там (в законопроекте — ред.) предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы", — рассказал Пискарев о содержании законопроекта.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, с начала волны были эвакуированы почти 1,4 миллиона человек, или 1% населения РФ. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.