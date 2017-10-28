Минобрнауки разработало проект финансовой поддержки вузов

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Министерство образования и науки РФ разработало проект постановления правительства, которым предлагается выделить российским вузам около 25 миллиардов рублей в 2018-2020 годах, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в субботу.
Как говорится в пояснительной записке к документу, проектом постановления утверждаются правила предоставления субсидий из федерального бюджета на реализацию программ развития опорных университетов.
Программа по созданию опорных университетов нацелена на трансформацию существующих университетов в центры генерации современных исследований, подготовку квалифицированных кадров и создание новых рабочих мест. Обязанность университета-участника программы — реализовать совместно с региональными властями программу развития опорного университета с амбициозными целями, в числе которых высокий уровень трудоустройства выпускников, показатели публикационной активности научных работников, рост объема НИОКР и другие.