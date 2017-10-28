"Кандидат-противень": Ургант сделал новую пародию на Собчак

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант снял для своего вечернего шоу пародийный ролик на интервью Ксении Собчак журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю.

Он высмеял несколько моментов интервью — в частности, то, как Собчак несколько раз апеллировала к тому, что она журналист и должна общаться с разными людьми.

"Я как журналист, вот когда я прихожу в дом журналиста, я в основном себя веду как журналист. И когда вокруг меня тоже журналисты, я чувствую общую журналистскую этику и ответственность. <…> Но не журналистика является предметом нашей любви к профессии "журналист". Журнал — вот что интересно бы почитать", — заявил Ургант.

Собчак раскритиковала Дудя за то, что она — первая женщина, у которой он взял интервью. "Я — первый мужчина, переодетый в женщину, которого ты пригласил на программу", — заявил Ургант.

Телеведущий также посмеялся над тем, как Собчак обвинила Дудя в сексизме после его высказываний о том, что значительная часть населения страны не будет голосовать за кандидата в женщину.

Так, Ургант перечислил три своих "любимых" книги: "Три сексиста и собака", "Сексист и Маргарита" и "Как закалялся сексист".

В конце ведущий добавил, что уже три года готовил "очень большую кулебяку", которую хочет "съесть один". Но чтобы "приготовить ее", ему "необходим противень". "Поэтому я — кандидат-противень", — подытожил он (сама Собчак называет себя кандидатом "против всех").

На прошлой неделе ведущий опубликовал в своем шоу "Вечерний Ургант" пародию на предвыборный ролик Собчак.