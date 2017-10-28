Диалектика души русского француза: от "куда я попал" к мечте создать семью

КРАСНОДАР, 28 окт — РИА Новости, Светлана Берило. Тридцатилетний француз Жоффре Сарран за несколько лет жизни в России так и не смог привыкнуть к маршрутным такси, зато полюбил нашу страну всей душой и мечтает создать здесь семью. Историями о том, как ему приходилось копить на походы в кино, за что он получил прозвище "французский морж" и как он изучал русский язык, Сарран поделился с корреспондентом РИА Новости.
Боже, куда я попал
"Когда я только приехал в Сибирь, я сказал себе: "Боже мой! Куда я попал?" — смеясь, вспоминает Жоффре.
Другим ярким воспоминанием для теплолюбивого европейца стала сибирская зима. "Такой климат – очень тяжелый для меня. Я отчетливо помню день, когда было минус 28. Я вышел на улицу с утра и понял, что мне тяжело дышать", – рассказывает он.
Зато когда Жоффре предложили окунуться в прорубь на Крещение при минус 30, он тут же согласился. "И теперь, если есть возможность искупаться в проруби, я всегда это делаю. Когда окружающие узнают, что я из Франции, очень удивляются. А знакомые прозвали меня "французский морж", – делится он.
Сейчас у француза много русских друзей, но, по его словам, появились они не сразу. "Люди в Сибири выглядят закрытыми, но со временем я понял, что они очень душевные. Там зима длится очень долго, и они часто приглашают друг друга в гости: попить чай, поболтать. Складываются добрые дружеские отношения. Но чтобы их наладить, нужно много времени", — считает Жоффре.
По признанию Жоффре, два года жизни в Сибири дали ему бесценный опыт – он научился "жить, как русский". Бюджет его состоял только из небольшой зарплаты преподавателя французского, из-за чего приходилось постоянно экономить. А домом ему стала комната в общежитии для преподавателей Кемеровского госуниверситета, что позволило ближе познакомиться с русским менталитетом.
"Да, у меня были трудные времена. Я у всех спрашивал, где можно купить продукты подешевле, где недорого одеться, ходил на рынок. В Сибири, когда я хотел сходить в кино, мне приходилось специально копить. Но я никогда не брал в долг, даже если у меня не было ни единой копейки в кармане. Такое воспитание", – рассказывает Жоффре.
Русский сложно понимать
Жоффре вспоминает, что всегда хотел изучать сложный язык – арабский или китайский, но в итоге остановился на русском. С этой целью он и устроился в качестве преподавателя французского языка в университет Кемерово. Самостоятельное изучение русского, признается француз, давалась ему нелегко.
"Русская грамматика сложная для меня… Эти ваши падежи. А произношение… Например, буква "ы" – у нас такой нет. Еще мне сложно произнести букву "р" и "х". А между "ш" и "щ" я часто не вижу разницы. В начале своего обучения я смотрел мультики для детей. Это хороший способ учить язык. Там говорят очень медленно", – делится Жоффре.
"У вас есть выражение "да нет, наверное", мне кажется оно очень забавным. Сегодня я понимаю смысл этой фразы. А раньше она меня вводила в ступор", – улыбается собеседник. И тут же восклицает: "А еще эти ударения! У нас они всегда на последний слог. Но у вас ударение меняется каждую секунду!".
Из–за неумения правильно расставлять ударения в русских словах француз даже как-то попал в курьезную ситуацию. "Было очень-очень жарко, я зашел в магазин и сказал: "Пожалуйста, я хочу вОдички". Продавщица очень удивилась: "Водочки хотите?". Когда я объяснил, она вздохнула: "Аааа, водИчки!" — смеется над собой Жоффре.
Давай-давай, закусывай!
Непростым испытанием для француза в России стали местные гастрономические традиции. Жоффре вспоминает, как его впервые пригласили на празднование дня рождения. "Меня стали учить пить водку. Первый раз я просто выпил. А меня со всех сторон начали поторапливать: "Давай-давай, закусывай". А чем закусывать, если вокруг так много еды?! Я растерялся", — заново переживает неудачу Жоффре.
Изумляет Жоффре и привычка русских в большом количестве употреблять в еду майонез, причем купленный в магазине, хотя рецепт этой салатной заправки не так сложен и "его легко сделать дома".
"Но в целом мне очень нравится ваша кухня. Я люблю "шубу", винегрет, оливье, а голубцы – мое любимое блюдо. Мясо по-французски тоже очень люблю. Кстати, не знаю, откуда взялось такое блюдо и почему "по-французски", у нас такого нет. И, конечно, я люблю шашлык. Мне очень стыдно, что я так и не научился готовить ваши блюда", – расстраивается француз.
Непростой южный бизнес
После двух лет жизни в Кемерово Жоффре вернулся в Европу, где несколько лет проработал в Швейцарии, Франции и Испании. Но его тянуло в Россию. И в 2014 году Сарран устроился в компанию Geosys, руководство которой направило его в Краснодар.
Что касается ведения бизнеса, предприниматели юга России "работают помедленнее, чем в Сибири". "Наверное, из-за жары", — полагает Жоффре.
Еще одной сложностью для него стало то, что центральные офисы большинства компаний находятся в Москве. По его словам, на Кубани представители компаний могут ознакомиться с продукцией его фирмы, но все решения принимаются только в столице. "Иногда это очень долгий процесс. Сначала нужно получить "зеленый свет", потом отправить контракт, получить подтверждение, все это очень долго", — сетует Жоффре.
Второй дом
"Я хочу остаться в России, здесь большой экономический рынок для Европы, и у вас очень весело. Да, иногда здесь тяжело решать вопросы в бизнесе, но со временем все равно строятся хорошие отношения с клиентом. Считаю Россию своим вторым домом, я уже обрусел. Привык к местной жизни, узнал ваш менталитет… В вашем языке, конечно, я еще многого не знаю, но со временем изучу", – уверен француз.