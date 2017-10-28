РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Диалектика души русского француза: от "куда я попал" к мечте создать семью

08:3428.10.2017
(обновлено: 08:37 28.10.2017)
0930
© Фото : из личного архива Жоффре Сарран Жоффре СарранЖоффре Сарран
© Фото : из личного архива Жоффре Сарран

КРАСНОДАР, 28 окт — РИА Новости, Светлана Берило. Тридцатилетний француз Жоффре Сарран за несколько лет жизни в России так и не смог привыкнуть к маршрутным такси, зато полюбил нашу страну всей душой и мечтает создать здесь семью. Историями о том, как ему приходилось копить на походы в кино, за что он получил прозвище "французский морж" и как он изучал русский язык, Сарран поделился с корреспондентом РИА Новости.

Боже, куда я попал

"Когда я только приехал в Сибирь, я сказал себе: "Боже мой! Куда я попал?" — смеясь, вспоминает Жоффре.

Энтони Кент
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Иностранцы в России: англичанин о Достоевском, 90-х и распаде СССР
Культурным шоком, от которого француз до сих пор не смог отойти, для него стали маршрутки. "У нас такого нет. Зимой, когда много людей, это ужасно. Тепло, конечно, но ничего не видно. Самое удивительное во всем этом – водитель маршрутки. Он курит, звонит, передает сдачу – и все это одновременно. Удивительно и очень смешно. Ведь при этом он хорошо знает, кто не оплатил проезд", – продолжает изумляться француз.

Другим ярким воспоминанием для теплолюбивого европейца стала сибирская зима. "Такой климат – очень тяжелый для меня. Я отчетливо помню день, когда было минус 28. Я вышел на улицу с утра и понял, что мне тяжело дышать", – рассказывает он.

Зато когда Жоффре предложили окунуться в прорубь на Крещение при минус 30, он тут же согласился. "И теперь, если есть возможность искупаться в проруби, я всегда это делаю. Когда окружающие узнают, что я из Франции, очень удивляются. А знакомые прозвали меня "французский морж", – делится он.

Сейчас у француза много русских друзей, но, по его словам, появились они не сразу. "Люди в Сибири выглядят закрытыми, но со временем я понял, что они очень душевные. Там зима длится очень долго, и они часто приглашают друг друга в гости: попить чай, поболтать. Складываются добрые дружеские отношения. Но чтобы их наладить, нужно много времени", — считает Жоффре.

Ян Гэ
© РИА Новости / Максим Блинов
Иностранцы в России: китайская актриса о церкви, традициях и вере в чудо
Восхищаясь душевностью русских, он вспоминает, как однажды отправился на Байкал: "Я взял плацкарт. И тут новый культурный шок: пассажиры там поют весь день и всю ночь. Зато очень душевно. Там я встретился с семьей из Владивостока, они кормили меня, мы играли в карты, это меня очень впечатлило", — поражается француз.

По признанию Жоффре, два года жизни в Сибири дали ему бесценный опыт – он научился "жить, как русский". Бюджет его состоял только из небольшой зарплаты преподавателя французского, из-за чего приходилось постоянно экономить. А домом ему стала комната в общежитии для преподавателей Кемеровского госуниверситета, что позволило ближе познакомиться с русским менталитетом.

"Да, у меня были трудные времена. Я у всех спрашивал, где можно купить продукты подешевле, где недорого одеться, ходил на рынок. В Сибири, когда я хотел сходить в кино, мне приходилось специально копить. Но я никогда не брал в долг, даже если у меня не было ни единой копейки в кармане. Такое воспитание", – рассказывает Жоффре.

© Фото : из личного архива Жоффре Сарран Жоффре Сарран
© Фото : из личного архива Жоффре Сарран
Жоффре Сарран

Русский сложно понимать

Жоффре вспоминает, что всегда хотел изучать сложный язык – арабский или китайский, но в итоге остановился на русском. С этой целью он и устроился в качестве преподавателя французского языка в университет Кемерово. Самостоятельное изучение русского, признается француз, давалась ему нелегко.

"Русская грамматика сложная для меня… Эти ваши падежи. А произношение… Например, буква "ы" – у нас такой нет. Еще мне сложно произнести букву "р" и "х". А между "ш" и "щ" я часто не вижу разницы. В начале своего обучения я смотрел мультики для детей. Это хороший способ учить язык. Там говорят очень медленно", – делится Жоффре.

Кит
© РИА Новости / Воскресенский Михаил
Иностранцы в России: британец - о "грубости" русских и сибирской душе
Но куда более сложной задачей стало не непривычное произношение нехарактерных для французского языка звуков, а именно полное и точное понимание сказанного. По словам Жоффре, только через три месяца после переезда в Россию он начал говорить по-русски, и лишь через полгода – достаточно сносно понимать.

"У вас есть выражение "да нет, наверное", мне кажется оно очень забавным. Сегодня я понимаю смысл этой фразы. А раньше она меня вводила в ступор", – улыбается собеседник. И тут же восклицает: "А еще эти ударения! У нас они всегда на последний слог. Но у вас ударение меняется каждую секунду!".

Из–за неумения правильно расставлять ударения в русских словах француз даже как-то попал в курьезную ситуацию. "Было очень-очень жарко, я зашел в магазин и сказал: "Пожалуйста, я хочу вОдички". Продавщица очень удивилась: "Водочки хотите?". Когда я объяснил, она вздохнула: "Аааа, водИчки!" — смеется над собой Жоффре.

Давай-давай, закусывай!

Непростым испытанием для француза в России стали местные гастрономические традиции. Жоффре вспоминает, как его впервые пригласили на празднование дня рождения. "Меня стали учить пить водку. Первый раз я просто выпил. А меня со всех сторон начали поторапливать: "Давай-давай, закусывай". А чем закусывать, если вокруг так много еды?! Я растерялся", — заново переживает неудачу Жоффре.

Манон Массет
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Иностранцы в России: бельгийка - о жизни во Владивостоке и Москве
"У нас все совсем по-другому. Перед обедом мы неспешно пьем вино, либо розе (розовое вино – ред.), общаемся, потом обед, мы медленно едим, и пьем тоже медленно. Это не так, как в России. Вы пьете — и сразу закусываете. У нас все спокойно", — как бы оправдываясь, объясняет француз.

Изумляет Жоффре и привычка русских в большом количестве употреблять в еду майонез, причем купленный в магазине, хотя рецепт этой салатной заправки не так сложен и "его легко сделать дома".

"Но в целом мне очень нравится ваша кухня. Я люблю "шубу", винегрет, оливье, а голубцы – мое любимое блюдо. Мясо по-французски тоже очень люблю. Кстати, не знаю, откуда взялось такое блюдо и почему "по-французски", у нас такого нет. И, конечно, я люблю шашлык. Мне очень стыдно, что я так и не научился готовить ваши блюда", – расстраивается француз.

© Фото : из личного архива Жоффре Сарран Жоффре Сарран
© Фото : из личного архива Жоффре Сарран
Жоффре Сарран

Непростой южный бизнес

После двух лет жизни в Кемерово Жоффре вернулся в Европу, где несколько лет проработал в Швейцарии, Франции и Испании. Но его тянуло в Россию. И в 2014 году Сарран устроился в компанию Geosys, руководство которой направило его в Краснодар.

© РИА Новости / Кирилл Калинников
Иностранцы в России: колумбийка о русских морозах и зимней меланхолии
Несмотря на знание русского, в Краснодаре Жоффре столкнулся с новыми трудностями. "У вас немного другая лексика. Я помню, как приехал в Краснодар, зашел в магазин, а там меня спрашивают: "Вам нужен кулек?". Я очень удивился. Кулек для меня – это только для семечек. Но мне пояснили, что подразумевался пакет. И еще до приезда на Кубань я никогда не слышал выражения "под расчёт". А у вас постоянно просят эту ровную сумму. Ни в Москве, ни в Сибири я с этим не сталкивался", – рассказывает собеседник.

Что касается ведения бизнеса, предприниматели юга России "работают помедленнее, чем в Сибири". "Наверное, из-за жары", — полагает Жоффре.

Еще одной сложностью для него стало то, что центральные офисы большинства компаний находятся в Москве. По его словам, на Кубани представители компаний могут ознакомиться с продукцией его фирмы, но все решения принимаются только в столице. "Иногда это очень долгий процесс. Сначала нужно получить "зеленый свет", потом отправить контракт, получить подтверждение, все это очень долго", — сетует Жоффре.

Второй дом

"Я хочу остаться в России, здесь большой экономический рынок для Европы, и у вас очень весело. Да, иногда здесь тяжело решать вопросы в бизнесе, но со временем все равно строятся хорошие отношения с клиентом. Считаю Россию своим вторым домом, я уже обрусел. Привык к местной жизни, узнал ваш менталитет… В вашем языке, конечно, я еще многого не знаю, но со временем изучу", – уверен француз.

Кобаяши Кацухико
© РИА Новости / Алексей Куденко
Иностранцы в России: японец о русском гостеприимстве, дзене и винегрете
Он признается, что в России хотел бы создать семью, хотел бы, чтобы его дети ходили в русские детсад и школу, а потом "обрусевший" француз отправил бы их учиться в университет своей родной страны. На вопрос, что Жоффре изменил бы в его русской жизни, он, смеясь, отвечает: "Нужно убрать маршрутки. Эти маленькие автобусы-такси. Вот это было бы здорово!".

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена