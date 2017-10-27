Три миллиона россиян без новых навыков могут потерять работу, заявил Абызов

АНОСИНО (Московская область), 27 окт — РИА Новости. В России в ближайшее время могут остаться без работы около 3 миллионов человек из-за отсутствия необходимых образовательных навыков, эту проблему государству надо решать вместе с компаниями, заявил министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов на конференции "Непрерывное обучение: как его использовать при развитии талантов в новом мире работы" в Корпоративном университете Сбербанка.

По его словам, речь идет о бухгалтерах, юристах, административных работниках, в основном женщинах в возрасте 45-55 лет. "У нас уже по текущему анализу в ближайшее время по таким специальностям как бухгалтера, юристы, административные сотрудники, люди, которые работают в системе управления и учета кадров, на рынке труда должно будет оказаться около 3 миллионов человек, которые будут не востребованы и будут заменены новыми информационными технологиями", — сказал Абызов.

По его словам, это "огромный вызов" в условиях дефицита кадров в России. "Потому что в основе своей – это женщины, это люди в возрасте от 45 до 55 лет, та возрастная категория и та среда, которая очень тяжела с точки зрения новых навыков образования, новых моделей. Нам их переучить и дать им новую профессию гораздо труднее, чем сделать это по отношению к молодым людям. И к этому вызову мы сейчас должны готовится", — пояснил он.

Сейчас у государства нет инструментов и механизмов, которые бы решили эту проблему, это надо делать вместе с крупными компаниями, сказал Абызов. "Без взаимодействия государственной системы адаптации этих людей и корпоратов, которые формируют заказ на новую рабочую силу, мы не сможем понять профиль востребованности этих новых профессий и специальностей. Не сможем понять, каким образом правильно найти эффективное применение этому человеческому капиталу", — заметил министр.

Прогресс в сознании населения о переобучении из-за новых технологий тем не менее есть, считает он. "Еще недавно такие понятия, как непрерывное обучение, цифровая экономика, soft skills (мягкие навыки — ред.) были в нашем обиходе достаточно диковинными, а сегодня стали банальными. Это означает, что у нас меняется наше представление о ценностях и приоритетах, это хорошая новость. То есть, мы уже находимся в другой культурной среде и наша мотивация по-другому выстраивается", — заключил Абызов.