Минобрнауки отказалось лишать Мединского степени

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Глава Минобрнауки Ольга Васильева подписала приказ об отказе в лишении ученой степени доктора наук министра культуры Владимира Мединского.

"Приказываю отказать Козлякову Вячеславу Николаевичу, Ерусалимскому Константину Юрьевичу, Бабицкому Ивану Федоровичу в лишении ученой степени доктора исторических наук Мединского Владимира Ростиславовича, присужденной решением диссертационного совета Д 212.341.02 по результатам защиты диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук по научной специальности 07.00.02 — "Отечественная история" на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII вв.", — говорится в приказе на сайте ведомства.

В научной ценности диссертации Мединского "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" впервые публично усомнился участник сообщества "Диссернет" филолог Иван Бабицкий, после чего и встал вопрос об обоснованности получения степени. Заявление о лишении ученой степени также подписали доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский.

В начале октября экспертный совет ВАК, рассмотрев диссертацию министра, рекомендовал лишить его степени доктора исторических наук. В свою очередь, президиум ВАК решил сохранить ученую степень Мединского. Глава Минобразования Ольга Васильева заявила, что в работе министра нет плагиата, добавив, что два диссертационных совета уже дали положительное заключение на нее.