Минобрнауки отказалось лишать Мединского степени

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Глава Минобрнауки Ольга Васильева подписала приказ об отказе в лишении ученой степени доктора наук министра культуры Владимира Мединского.
В научной ценности диссертации Мединского "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" впервые публично усомнился участник сообщества "Диссернет" филолог Иван Бабицкий, после чего и встал вопрос об обоснованности получения степени. Заявление о лишении ученой степени также подписали доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский.
В начале октября экспертный совет ВАК, рассмотрев диссертацию министра, рекомендовал лишить его степени доктора исторических наук. В свою очередь, президиум ВАК решил сохранить ученую степень Мединского. Глава Минобразования Ольга Васильева заявила, что в работе министра нет плагиата, добавив, что два диссертационных совета уже дали положительное заключение на нее.