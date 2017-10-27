ПАРИЖ, 26 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Первая в мире женщина-космонавт, депутат Государственной думы РФ Валентина Терешкова получила медаль ЮНЕСКО за достижения в науке о космосе, передаёт корреспондент РИА Новости.

"Космонавтика стремительно развивается, международный отряд космонавтов постоянно пополняет свои ряды, но вы всегда останетесь для нас и наших потомков самой первой женщиной в космосе. Той, которая шагнула в неизвестное и своим примером показала, что перед отважной женщиной нет никаких преград", — отметила генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, вручая награду.

По словам Терешковой, "эта медаль особенная".

"Для нас это большая честь. ЮНЕСКО — организация, которая делает очень много… большой вклад в работу ЮНЕСКО делает и наша страна", — сказала космонавт РИА Новости.

Говоря о современной геополитической ситуации, Терешкова отметила, что "космическое братство может служить хорошим примером для людей, как в сложных ситуациях надо находить правильные решения".

"Наверное, мы тоже можем внести свой вклад в лучшее понимание между людьми. Когда мы будем говорить о своих странах, об истории, о культуре, о простых людях, которые делают космическую историю, это пойдёт на пользу всем", — подчеркнула Терешкова.