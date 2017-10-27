Киселев посоветовал Венедиктову обратиться не в СК, а к психиатру

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Автор и ведущий программы "Вести Недели" на телеканале "Россия-1", гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя намерение главреда "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова просить СК о допросе журналистов ВГТРК, посоветовал тому обращаться к психиатру.

Венедиктов в эфире телеканала "Дождь" заявил, что намерен обратиться в СК РФ с просьбой допросить журналистов ВГТРК, так как, по его мнению, некоторые их сюжеты могли спровоцировать нападение на сотрудницу радиостанции Татьяну Фельгенгауэр.

"Я посоветовал бы Алексею Венедиктову обратиться не в Следственный комитет, а к психиатру, потому что у него налицо бред преследования – симптомы как и у Бориса Грица", — заявил в пятницу Киселев РИА Новости.

В минувший понедельник гражданин России и Израиля Борис Гриц ворвался в редакцию "Эха Москвы" и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Журналистка была доставлена в больницу и прооперирована. Нападавший арестован и частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать ведущую. Российские следователи намерены запросить у Израиля медицинскую документацию о Грице, который утверждал, что журналистка его "преследовала два месяца" через "телепатический контакт". Грицу назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Следствие рассматривает только одну версию нападения на журналистку — нестабильную психику нападавшего, сообщила журналистам в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.