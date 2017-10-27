МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров подарил 500 тысяч рублей пенсионерке, чтобы она смогла переехать из неотапливаемой конюшни в свою квартиру. Об этом сообщает "Брянск Today".

Последние 30 лет 79-летняя Нина Макеева жила в здании конюшни постройки XIX века в поселке Лопандино Брянской области. Местные власти периодически обещали решить ее квартирный вопрос, но в реальности предлагали только "равноценный обмен", например, переезд в здание старой школы.

Пенсионерка рассказала свою историю в передаче "Мужское/женское" на Первом канале. После того, как о положении Макеевой узнала вся страна, некий меценат анонимно перечислил пенсионерке полмиллиона рублей. По данным издания, это был Сергей Шнуров.

Пенсионерка уже купила двухкомнатную квартиру в Комаричском районе. Однако в конюшне по-прежнему остаются жить еще несколько человек, отмечает издание.

Подписчики музыканта в Instagram начали благодарить его в комментариях за такой поступок. "Человечище! Спасибо, Сергей!", "Лайк за бабушку из новостей", Сергей Владимирович, вам уважуха за квартиру бабушке", — написали пользователи под последними постами Шнурова.