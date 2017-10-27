"Аэроэкспресс" запустил первый двухэтажный поезд

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс", которая осуществляет железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами, в пятницу запустила первый двухэтажный поезд, передаёт корреспондент РИА Новости.

Ранее у "Аэроэкспресса" были только одноэтажные поезда. Они курсировали между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково", Павелецким вокзалом и аэропортом "Домодедово", Белорусским вокзалом и аэропортом "Шереметьево".

Торжественный запуск первого рейса двухэтажного поезда "Аэроэкспресс" производства швейцарской Stadler состоялся в 14:00 в пятницу на Киевском вокзале. Эти поезда будут курсировать в аэропорт "Внуково". На остальных двух направлениях — в аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево" — пока остаются одноэтажные поезда.

Министр транспорта РФ Максим Соколов в ходе церемонии запуска нового поезда отметил, что уже в ноябре двухэтажные "Аэроэкспрессы" начнут курсировать между Павелецким вокзалом и аэропортом "Домодедово".

"Аэроэкспресс" в первом полугодии 2017 года увеличил перевозки пассажиров на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до более 5,4 миллиона человек.

Структуре "ТрансГрупп" — ООО "Дельта-транс-инвест" — принадлежит 45,84% "Аэроэкспресса", РЖД — 25%, бизнесменам Андрею Бокареву и Искандеру Махмудову — 7,5% и 17,5% соответственно, гендиректору "Аэроэкспресса" Алексею Криворучко — 4,16%.