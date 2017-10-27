Бард Новиков подал иск на миллион евро на программу "Пусть говорят"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Бард Александр Новиков заявил, что подал заявление в Останкинский суд Москвы, в котором он требует взыскать 1 миллион евро в его пользу с программы "Пусть говорят" в качестве компенсации морального вреда.

"Двадцать шестого октября в Останкинский суд города Москва я подал заявление о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда в размере 1 миллион евро в отношении программы Первого канала "Пусть говорят". Содержание программы и поведение ее ведущего Дмитрия Борисова носит откровенно хамский и клеветнический характер. Целью программы было очернение меня лично, искажение фактов моей биографии и причинение морального вреда мне и моим близким", — написал Новиков на своей странице в Facebook.

Новиков считает, что Первый канал должен извиниться перед ним и компенсировать нанесенный ему моральный вред.

Комментариями Первого канала и авторов программы "Пусть говорят" по данной ситуации РИА Новости пока не располагает.

Ранее сообщалось, что СК завершил следственные действия по делу о мошенничестве с деньгами пайщиков потребительского жилищно-строительного кооператива "Бухта Квинс" в Свердловской области. Фигурантами уголовного дела являются, в частности, бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов и известный певец Александр Новиков.

По данным следствия, при участии трех местных жителей 1953, 1972 и 1968 годов рождения часть денег примерно 60 пайщиков была перечислена на счета фирм, не участвовавших в строительстве коттеджного поселка "Бухта Квинс", затем деньги были обналичены. Как заявляет следствие, сумма ущерба превысила 50 миллионов рублей, было возбуждено дело по статье "мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Александр Новиков — советский и российский автор-исполнитель песен в жанре "русский шансон". Новиков является лауреатом общенациональной премии "Овация" в номинации "Городской романс" и неоднократным лауреатом премии "Шансон года". В 1985 году бард был осужден на десять лет лишения свободы за сбыт фальсификата, однако в 1990 году освобожден. Позднее Верховный суд России отменил приговор за отсутствием состава преступления.