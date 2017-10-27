Без Ленина революция 1917 года бы не произошла, считают большинство россиян

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Результаты и последствия Октябрьской революции 1917 года разделяют россиян примерно в равной степени на ее сторонников и противников, а также на тех, кто считает революционные события неизбежными и тех, кто уверен, что страна могла пойти другим путем; исключительную роль в революционных событиях столетней давности большинство россиян отдает Владимиру Ленину, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
В 2017 году исполняется 100 лет революции в России. В февральско-мартовские дни 1917 года пало самодержавие, и власть оказалась в руках Временного правительства, а 25 октября 1917 года оно было свергнуто большевиками в Петрограде.
Революция глазами россиян спустя столетие
Социологи выяснили, что мнения наших соотечественников о результатах и последствиях октябрьских событий столетней давности поделились почти поровну: 22% убеждены, что Октябрьская революция принесла больше пользы, противоположной точки зрения придерживаются 23%, при этом 27% разделяют мнение как о пользе, так и вреде революционных событий в равной степени. Свержение Временного правительства и приход к власти большевиков 38% оценили положительно, несколько меньше — 31% — отрицательно, еще столько же затруднились дать ответ.
При этом сторонники мнения о положительных последствиях Октября, прежде всего, аргументируют свою позицию тем, что "жизнь стала легче, повысилось благосостояние людей", появились бесплатные медицина, образование и соцгарантии, страна вышла из кризиса и стала развиваться, крестьяне получили землю, а рабочие — фабрики, или же отвечали, что разделяют идеи Ленина и большевиков. Все эти ответы получили не менее 5%.
Те же, кто оценивают события октября 1917 года отрицательно, прежде всего, отмечают "перемены к худшему", раскулачивание, коллективизацию, разорение крестьянства, приход к власти "недостойных людей", уничтожение интеллигенции, отказ от веры в Бога, Гражданскую войну и другие (ответы набрали не менее 5%).
Мнение о закономерности революционных событий и их неизбежности разделяют 39% наших соотечественников, однако 42% уверены, что события могли развиваться иначе. Что касается февральских революционных событий, то и здесь мнения об их неизбежности расходятся не сильно: 32% назвали февральскую революцию закономерной, 39%, напротив, считают, что ее могло бы и не быть.
На вопрос "что произошло бы в случае, если большевики не сумели бы удержать власть в октябре", больше всего было получено ответов о восстановлении монархии (24%), распаде страны (21%), формировании парламентской республики или установлении анархии в стране (по 14%). Еще 13% полагают, что в таком случае страна была бы просто завоевана и потеряла бы свою независимость, 10% — что установилась бы военная диктатура. Чуть более четверти опрошенных затруднились ответить.
Наиболее часто упоминающимися причинами революционных событий столетней давности в ответах респондентов встречаются следующие: бедность, нищета и тяжелое положение народа (16%), недовольство народа властями (9%), слабость власти (7%).
Что россияне знают о действующих лицах революции 1917 года
Роль Владимира Ленина в приходе к власти большевиков, как считает половина респондентов, была исключительной: без него Октябрьской революции бы не произошло. Однако сторонников идеи, что революция обошлась бы и без "вождя пролетариатов", тоже немало: в этом уверены 40% участников опроса.
Из исторических деятелей того периода россиянам больше всего импонируют император Николай II и Ленин (53% и 52% соответственно), противоположного мнения придерживаются 14% и 26% соответственно. Лев Троцкий у наших соотечественников вызывает больше неприязни, чем симпатии — 32% против 19%. При этом почти треть респондентов сообщили, что никогда ранее не слышали этой фамилии.
Большинство россиян также "ничего не знают" об одном из лидеров белого движения, генерале Лавре Корнилове (60%, еще 15% затруднились ответить), председателе Временного правительства Александре Керенском (половина опрошенных, 16% затруднились ответить) и лидере партии кадетов Павле Милюкове (75%, 13% затруднились ответить).
Опрос "ФОМнибус" проводился 21-22 октября в 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов.
«Большевик Ленин все жил, да жил, и протестовал против нового правительства, и мешал ему во всем. Керенский все ему прощал» (запись одного из учеников).
«Я не могу сочувствовать революции, так как с каждым днем становится жить все хуже и хуже» (цитата из текста ученика).
«Показали свободу из пушек и пулеметов. Начали ходить со знаменами и кричать «Да здравствует свобода! Свобода!», а сами не понимали, что кричали. Сколько народу погибло. Слава вам, борцам за настоящую свободу. Вечная вам память» (цитата из текста ученика).
«Я прямо плакал, смотря на погребальную процессию. Мы тогда на колокольне были и все видно было, сколько народу перебили. А свободы нет как нет, и не будет никогда» (из воспоминаний одного из учеников).
«Кровавая битва, огромный удар на Россию, произошла 28 октября 1917 года. На улице был слышен гул пушек и стоны павших героев за милую родину...
...Крики и плач бедных матерей над своими незабвенными трупами милых детей, у которых была жизнь вся впереди, но зато они пали геройской смертью, желая спасти свою милую родину...
...Длилась гражданская война шесть дней. Брат шел на брата, лилась братская кровь большим ручьем...
...Я помню, еще когда я учил в истории рассказ о двух братьях, Каине и Гевеле, и Каин убил Гевеля, кровь Гевеля из-под земли кричала, что брат убил брата. Такой же ужасный крик теперь будет от стольки крови Гевеля, когда они будут кричать Каину: «Каин, зачем вы убили ваших братьев?!» (цитата из текста ученика).
«Так как наш дом стоит на углу Мясницкой и Юшкова переулка, то стреляли с двух сторон. У наших ворот стоял пулемет большевиков. Раз мы вышли на двор, но вдруг начали сильно стрелять, и мы пошли домой. К нам в дом, в окно над нашей квартирой, попала пуля. Я ходил ее смотреть» (цитата из текста ученика).
«Из дней, в которых совершился переворот в России, в моей памяти останется навсегда день 4 марта 1917 года. В первые дни революционного движения я никуда не выходил из дому и мало знал, что происходит в центре Москвы, потому что далеко жил от центра. 4 марта я направился к Тверской улице...
...И вот, когда я вышел к Кремлю, я увидел необыкновенное зрелище: тротуары были запружены народом, а войска шли и ехали с красными флагами и революционными надписями...
...Всюду я слышал, что войска и народ слились воедино. Старое правительство было свергнуто, и настали радостные дни свободы...
...Весь народ радовался по случаю такого события и выражал чувства любви и ликования в революционных песнях и криках «ура». Все это посылалось солдатам и офицерам, которые ехали и шли по улицам...
...Было что-то необыкновенное, захватила в свой водоворот нового пришельца эта гигантсткая волна радости, которая не так скоро выпускала тех, кто в нее попадал...
Я пел песни и кричал «ура», и только к вечеру я, уставший, пришел домой. На следующий день у меня болела голова и горло, но эта боль была мне приятна. 4 марта мне не забыть никогда» (цитата из текста ученика).