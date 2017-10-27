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Общество

Без Ленина революция 1917 года бы не произошла, считают большинство россиян

14:3327.10.2017
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© РИА Новости / Григорий ГольдштейнПерейти в фотобанкВладимир Ильич Ленин произносит речь на Красной площади на открытии временного памятника Степану Разину. 1 мая 1919 года. Архивное фотоВладимир Ильич Ленин произносит речь на Красной площади на открытии временного памятника Степану Разину. 1 мая 1919 года. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Гольдштейн
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Результаты и последствия Октябрьской революции 1917 года разделяют россиян примерно в равной степени на ее сторонников и противников, а также на тех, кто считает революционные события неизбежными и тех, кто уверен, что страна могла пойти другим путем; исключительную роль в революционных событиях столетней давности большинство россиян отдает Владимиру Ленину, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Совместная пресс-конференция. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В 2017 году исполняется 100 лет революции в России. В февральско-мартовские дни 1917 года пало самодержавие, и власть оказалась в руках Временного правительства, а 25 октября 1917 года оно было свергнуто большевиками в Петрограде.

Революция глазами россиян спустя столетие

Социологи выяснили, что мнения наших соотечественников о результатах и последствиях октябрьских событий столетней давности поделились почти поровну: 22% убеждены, что Октябрьская революция принесла больше пользы, противоположной точки зрения придерживаются 23%, при этом 27% разделяют мнение как о пользе, так и вреде революционных событий в равной степени. Свержение Временного правительства и приход к власти большевиков 38% оценили положительно, несколько меньше — 31% — отрицательно, еще столько же затруднились дать ответ.

Политическая демонстрация трудящихся в Петрограде. Архивное фото
© РИА Новости
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При этом сторонники мнения о положительных последствиях Октября, прежде всего, аргументируют свою позицию тем, что "жизнь стала легче, повысилось благосостояние людей", появились бесплатные медицина, образование и соцгарантии, страна вышла из кризиса и стала развиваться, крестьяне получили землю, а рабочие — фабрики, или же отвечали, что разделяют идеи Ленина и большевиков. Все эти ответы получили не менее 5%.

Те же, кто оценивают события октября 1917 года отрицательно, прежде всего, отмечают "перемены к худшему", раскулачивание, коллективизацию, разорение крестьянства, приход к власти "недостойных людей", уничтожение интеллигенции, отказ от веры в Бога, Гражданскую войну и другие (ответы набрали не менее 5%).

Памятник Ленину у Финляндского вокзала. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В России к юбилею революции восстановили "тысячи" памятников Ленину
Мнение о закономерности революционных событий и их неизбежности разделяют 39% наших соотечественников, однако 42% уверены, что события могли развиваться иначе. Что касается февральских революционных событий, то и здесь мнения об их неизбежности расходятся не сильно: 32% назвали февральскую революцию закономерной, 39%, напротив, считают, что ее могло бы и не быть.

На вопрос "что произошло бы в случае, если большевики не сумели бы удержать власть в октябре", больше всего было получено ответов о восстановлении монархии (24%), распаде страны (21%), формировании парламентской республики или установлении анархии в стране (по 14%). Еще 13% полагают, что в таком случае страна была бы просто завоевана и потеряла бы свою независимость, 10% — что установилась бы военная диктатура. Чуть более четверти опрошенных затруднились ответить.

Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Больше половины россиян ассоциируют 7 ноября с революцией, показал опрос
Наиболее часто упоминающимися причинами революционных событий столетней давности в ответах респондентов встречаются следующие: бедность, нищета и тяжелое положение народа (16%), недовольство народа властями (9%), слабость власти (7%).

Что россияне знают о действующих лицах революции 1917 года

Роль Владимира Ленина в приходе к власти большевиков, как считает половина респондентов, была исключительной: без него Октябрьской революции бы не произошло. Однако сторонников идеи, что революция обошлась бы и без "вождя пролетариатов", тоже немало: в этом уверены 40% участников опроса.

Революционная демонстрация в Петрограде, в которой приняли участие 10 тысяч моряков, в том числе и с крейсера Аврора. 18 июня 1917 года. Архивное фото
© РИА Новости
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В Париже открылась конференция о месте революции 1917 года в литературе
Из исторических деятелей того периода россиянам больше всего импонируют император Николай II и Ленин (53% и 52% соответственно), противоположного мнения придерживаются 14% и 26% соответственно. Лев Троцкий у наших соотечественников вызывает больше неприязни, чем симпатии — 32% против 19%. При этом почти треть респондентов сообщили, что никогда ранее не слышали этой фамилии.

Большинство россиян также "ничего не знают" об одном из лидеров белого движения, генерале Лавре Корнилове (60%, еще 15% затруднились ответить), председателе Временного правительства Александре Керенском (половина опрошенных, 16% затруднились ответить) и лидере партии кадетов Павле Милюкове (75%, 13% затруднились ответить).

Опрос "ФОМнибус" проводился 21-22 октября в 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов.

«Я рисую революцию»: Октябрь 1917 года в Москве глазами детей
© Государственный исторический музей«Большевик Ленин все жил, да жил, и протестовал против нового правительства, и мешал ему во всем. Керенский все ему прощал» (запись одного из учеников).Детский рисунок Московский фронт 1917 года 28 октября по 1917 года 5 ноября. Ноябрь 1917 года
© Государственный исторический музей
«Большевик Ленин все жил, да жил, и протестовал против нового правительства, и мешал ему во всем. Керенский все ему прощал» (запись одного из учеников).
© Государственный исторический музей«Я не могу сочувствовать революции, так как с каждым днем становится жить все хуже и хуже» (цитата из текста ученика).Детский рисунок Бой на Театральной площади. 1917 год
© Государственный исторический музей
«Я не могу сочувствовать революции, так как с каждым днем становится жить все хуже и хуже» (цитата из текста ученика).
© Государственный исторический музей«Показали свободу из пушек и пулеметов. Начали ходить со знаменами и кричать «Да здравствует свобода! Свобода!», а сами не понимали, что кричали. Сколько народу погибло. Слава вам, борцам за настоящую свободу. Вечная вам память» (цитата из текста ученика).Детский рисунок Телефонная станция и убитые. Декабрь 1917 года
© Государственный исторический музей
«Показали свободу из пушек и пулеметов. Начали ходить со знаменами и кричать «Да здравствует свобода! Свобода!», а сами не понимали, что кричали. Сколько народу погибло. Слава вам, борцам за настоящую свободу. Вечная вам память» (цитата из текста ученика).
© Государственный исторический музей«Я прямо плакал, смотря на погребальную процессию. Мы тогда на колокольне были и все видно было, сколько народу перебили. А свободы нет как нет, и не будет никогда» (из воспоминаний одного из учеников).Детский рисунок Осада дома. 1917 год
© Государственный исторический музей
«Я прямо плакал, смотря на погребальную процессию. Мы тогда на колокольне были и все видно было, сколько народу перебили. А свободы нет как нет, и не будет никогда» (из воспоминаний одного из учеников).
© Государственный исторический музей«Кровавая битва, огромный удар на Россию, произошла 28 октября 1917 года. На улице был слышен гул пушек и стоны павших героев за милую родину...Детский рисунок Обстреливание юнкеров большевиками. 1917 год
© Государственный исторический музей
«Кровавая битва, огромный удар на Россию, произошла 28 октября 1917 года. На улице был слышен гул пушек и стоны павших героев за милую родину...
© Государственный исторический музей...Крики и плач бедных матерей над своими незабвенными трупами милых детей, у которых была жизнь вся впереди, но зато они пали геройской смертью, желая спасти свою милую родину...Детский рисунок Похороны студентов и юнкеров. 1917 год
© Государственный исторический музей
...Крики и плач бедных матерей над своими незабвенными трупами милых детей, у которых была жизнь вся впереди, но зато они пали геройской смертью, желая спасти свою милую родину...
...Длилась гражданская война шесть дней. Брат шел на брата, лилась братская кровь большим ручьем...Детский рисунок Гражданская война в Москве. 1917 год
...Длилась гражданская война шесть дней. Брат шел на брата, лилась братская кровь большим ручьем...
© Государственный исторический музей...Я помню, еще когда я учил в истории рассказ о двух братьях, Каине и Гевеле, и Каин убил Гевеля, кровь Гевеля из-под земли кричала, что брат убил брата. Такой же ужасный крик теперь будет от стольки крови Гевеля, когда они будут кричать Каину: «Каин, зачем вы убили ваших братьев?!» (цитата из текста ученика).Детский рисунок Перестрелка на улице. 1917 год
© Государственный исторический музей
...Я помню, еще когда я учил в истории рассказ о двух братьях, Каине и Гевеле, и Каин убил Гевеля, кровь Гевеля из-под земли кричала, что брат убил брата. Такой же ужасный крик теперь будет от стольки крови Гевеля, когда они будут кричать Каину: «Каин, зачем вы убили ваших братьев?!» (цитата из текста ученика).
© Государственный исторический музей«Так как наш дом стоит на углу Мясницкой и Юшкова переулка, то стреляли с двух сторон. У наших ворот стоял пулемет большевиков. Раз мы вышли на двор, но вдруг начали сильно стрелять, и мы пошли домой. К нам в дом, в окно над нашей квартирой, попала пуля. Я ходил ее смотреть» (цитата из текста ученика).Детский рисунок Обстрелянные дома возле Кремля. 1917 год
© Государственный исторический музей
«Так как наш дом стоит на углу Мясницкой и Юшкова переулка, то стреляли с двух сторон. У наших ворот стоял пулемет большевиков. Раз мы вышли на двор, но вдруг начали сильно стрелять, и мы пошли домой. К нам в дом, в окно над нашей квартирой, попала пуля. Я ходил ее смотреть» (цитата из текста ученика).
© Государственный исторический музей«Из дней, в которых совершился переворот в России, в моей памяти останется навсегда день 4 марта 1917 года. В первые дни революционного движения я никуда не выходил из дому и мало знал, что происходит в центре Москвы, потому что далеко жил от центра. 4 марта я направился к Тверской улице...Детский рисунок Дом со следами обстрела. 1917 год
© Государственный исторический музей
«Из дней, в которых совершился переворот в России, в моей памяти останется навсегда день 4 марта 1917 года. В первые дни революционного движения я никуда не выходил из дому и мало знал, что происходит в центре Москвы, потому что далеко жил от центра. 4 марта я направился к Тверской улице...
© Государственный исторический музей...И вот, когда я вышел к Кремлю, я увидел необыкновенное зрелище: тротуары были запружены народом, а войска шли и ехали с красными флагами и революционными надписями...Детский рисунок Обстрел Кремля. 1917 год
© Государственный исторический музей
...И вот, когда я вышел к Кремлю, я увидел необыкновенное зрелище: тротуары были запружены народом, а войска шли и ехали с красными флагами и революционными надписями...
© Государственный исторический музей...Всюду я слышал, что войска и народ слились воедино. Старое правительство было свергнуто, и настали радостные дни свободы...Детский рисунок Обстрел Кремля. 1917 год
© Государственный исторический музей
...Всюду я слышал, что войска и народ слились воедино. Старое правительство было свергнуто, и настали радостные дни свободы...
© Государственный исторический музей...Весь народ радовался по случаю такого события и выражал чувства любви и ликования в революционных песнях и криках «ура». Все это посылалось солдатам и офицерам, которые ехали и шли по улицам...Детский рисунок Обыск оружия большевиками. 1917 год
© Государственный исторический музей
...Весь народ радовался по случаю такого события и выражал чувства любви и ликования в революционных песнях и криках «ура». Все это посылалось солдатам и офицерам, которые ехали и шли по улицам...
© Государственный исторический музей...Было что-то необыкновенное, захватила в свой водоворот нового пришельца эта гигантсткая волна радости, которая не так скоро выпускала тех, кто в нее попадал...Детский рисунок Кладбище большевиков. 1917 год
© Государственный исторический музей
...Было что-то необыкновенное, захватила в свой водоворот нового пришельца эта гигантсткая волна радости, которая не так скоро выпускала тех, кто в нее попадал...
© Государственный исторический музейЯ пел песни и кричал «ура», и только к вечеру я, уставший, пришел домой. На следующий день у меня болела голова и горло, но эта боль была мне приятна. 4 марта мне не забыть никогда» (цитата из текста ученика).Детский рисунок Стрельба по Красной гвардии. 1917 год
© Государственный исторический музей
Я пел песни и кричал «ура», и только к вечеру я, уставший, пришел домой. На следующий день у меня болела голова и горло, но эта боль была мне приятна. 4 марта мне не забыть никогда» (цитата из текста ученика).
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