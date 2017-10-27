Без Ленина революция 1917 года бы не произошла, считают большинство россиян

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Результаты и последствия Октябрьской революции 1917 года разделяют россиян примерно в равной степени на ее сторонников и противников, а также на тех, кто считает революционные события неизбежными и тех, кто уверен, что страна могла пойти другим путем; исключительную роль в революционных событиях столетней давности большинство россиян отдает Владимиру Ленину, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Революция глазами россиян спустя столетие

В 2017 году исполняется 100 лет революции в России. В февральско-мартовские дни 1917 года пало самодержавие, и власть оказалась в руках Временного правительства, а 25 октября 1917 года оно было свергнуто большевиками в Петрограде.

Социологи выяснили, что мнения наших соотечественников о результатах и последствиях октябрьских событий столетней давности поделились почти поровну: 22% убеждены, что Октябрьская революция принесла больше пользы, противоположной точки зрения придерживаются 23%, при этом 27% разделяют мнение как о пользе, так и вреде революционных событий в равной степени. Свержение Временного правительства и приход к власти большевиков 38% оценили положительно, несколько меньше — 31% — отрицательно, еще столько же затруднились дать ответ.

При этом сторонники мнения о положительных последствиях Октября, прежде всего, аргументируют свою позицию тем, что "жизнь стала легче, повысилось благосостояние людей", появились бесплатные медицина, образование и соцгарантии, страна вышла из кризиса и стала развиваться, крестьяне получили землю, а рабочие — фабрики, или же отвечали, что разделяют идеи Ленина и большевиков. Все эти ответы получили не менее 5%.

Те же, кто оценивают события октября 1917 года отрицательно, прежде всего, отмечают "перемены к худшему", раскулачивание, коллективизацию, разорение крестьянства, приход к власти "недостойных людей", уничтожение интеллигенции, отказ от веры в Бога, Гражданскую войну и другие (ответы набрали не менее 5%).

Мнение о закономерности революционных событий и их неизбежности разделяют 39% наших соотечественников, однако 42% уверены, что события могли развиваться иначе. Что касается февральских революционных событий, то и здесь мнения об их неизбежности расходятся не сильно: 32% назвали февральскую революцию закономерной, 39%, напротив, считают, что ее могло бы и не быть.

На вопрос "что произошло бы в случае, если большевики не сумели бы удержать власть в октябре", больше всего было получено ответов о восстановлении монархии (24%), распаде страны (21%), формировании парламентской республики или установлении анархии в стране (по 14%). Еще 13% полагают, что в таком случае страна была бы просто завоевана и потеряла бы свою независимость, 10% — что установилась бы военная диктатура. Чуть более четверти опрошенных затруднились ответить.

Что россияне знают о действующих лицах революции 1917 года

Наиболее часто упоминающимися причинами революционных событий столетней давности в ответах респондентов встречаются следующие: бедность, нищета и тяжелое положение народа (16%), недовольство народа властями (9%), слабость власти (7%).

Роль Владимира Ленина в приходе к власти большевиков, как считает половина респондентов, была исключительной: без него Октябрьской революции бы не произошло. Однако сторонников идеи, что революция обошлась бы и без "вождя пролетариатов", тоже немало: в этом уверены 40% участников опроса.

Из исторических деятелей того периода россиянам больше всего импонируют император Николай II и Ленин (53% и 52% соответственно), противоположного мнения придерживаются 14% и 26% соответственно. Лев Троцкий у наших соотечественников вызывает больше неприязни, чем симпатии — 32% против 19%. При этом почти треть респондентов сообщили, что никогда ранее не слышали этой фамилии.

Большинство россиян также "ничего не знают" об одном из лидеров белого движения, генерале Лавре Корнилове (60%, еще 15% затруднились ответить), председателе Временного правительства Александре Керенском (половина опрошенных, 16% затруднились ответить) и лидере партии кадетов Павле Милюкове (75%, 13% затруднились ответить).

Опрос "ФОМнибус" проводился 21-22 октября в 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов.