Депутат ГД готовит поправки по ограничению использования сахара в продуктах

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) готовит поправки в законодательство по ограничению использования сахара в продуктах питания, сообщает пресс-служба парламентария.

В сообщении отмечается, что Свищев обратился к министру правительства Москвы, руководителю столичного департамента образования Исааку Калине с просьбой предоставить информацию о контроле за ассортиментом пищевых продуктов в буфетах общеобразовательных учреждений столицы.

"Свой запрос столичным властям депутат направил в связи с тем, что он готовит поправки в законодательство по ограничению использования сахара в продуктах питания. Свою инициативу парламентарий готовит по причине роста в России в два раза числа детей с ожирением", — говорится в сообщении.

По мнению Свищева, "нужно ограничить использование в пищу продуктов, содержащих сахар, а именно моносахариды, прежде всего детьми и молодыми спортсменами до 18 лет".

Политик уверен, что необходимо установить более жесткий контроль за ассортиментом продуктов, представленных в школах и детских садах. "Нужно ограничить продажу шоколада, печенья, газировки, всех продуктов с высоким содержанием сахара. Дети "подсаживаются" на эти продукты, которые никакой пользы их здоровью не приносят", — подчеркнул парламентарий.