Опрос: более трети россиян надеются на улучшение жизни через пять лет

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Более трети россиян (35%) думают, что жизнь в стране не изменится в ближайшие три-пять лет, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

О том, что жизнь в стране станет лучше, заявили 34% респондентов. Полагают, что она ухудшится, 17% опрошенных. Еще 14% затруднились ответить.

Позитивно смотрят на будущее России в основном молодые люди 18-30 лет и люди старше 60 лет (таких по 37% от общего числа те, кто верит в изменения к лучшему). Самыми пессимистичными оказались граждане от 31–45 лет (29% респондентов).

На вопрос о том, как изменится их собственная жизнь и жизнь их семьи через 3-5 лет, 45% опрошенных ответили, что она станет лучше, 28% — не изменится. Еще 9% думают, что жизнь в семье станет хуже. Самими оптимистичными являются молодые люди в возрасте до 30 лет (66% из числа тех, кто верит в улучшение собственной жизни и жизни своих близких). Среди тех, кто боится ухудшения жизни, больше всего представителей старшего поколения (11% опрошенных).

Опрос "ФОМнибус" проводился 21–22 октября в 104 населенных пунктах страны среди 1500 человек.