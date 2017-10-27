Песков заявил, что не смотрел интервью экс-сотрудника "фабрики троллей"

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Кремле не смотрели интервью якобы бывшего сотрудника так называемой "фабрики троллей" телеканалу "Дождь", сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее "Дождь" опубликовал интервью с Аланом Баскаевем, который, как утверждается, полгода работал на "фабрике троллей". Западные СМИ ранее сообщали о существовании в России "фабрик троллей", сотрудники которых якобы размещают в соцсетях фейковые новости о катастрофах и проблемах в США.

"Нет, к сожалению, не ознакомился", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, ознакомился ли Кремль с интервью на телеканале "Дождь" с якобы бывшим сотрудником "фабрики троллей" в Санкт-Петербурге.