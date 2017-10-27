Жириновский предложил найти замену алиментам

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Лидер ЛПДР Владимир Жириновский призвал профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей "найти замену алиментам".
Комментируя законопроект, Жириновский отметил, что сама формулировка "совершенствование процедуры взыскания алиментов" уже несет определенный репрессивный характер.
"С другой стороны, хорошо бы наш комитет подошел к этому, чтобы найти замену алиментам. Потому что когда мы силовыми методами взыскиваем, это значит, мы до конца добиваем семью", — заявил депутат на пленарном заседании Госдумы.
Жириновский напомнил, что ЛДПР уже не раз предлагала, чтобы государство выплачивало алименты в случае развода, "тогда это позволит разведенному супругу быстрее создать новую семью". "И в той новой семье, возможно, сохраняться семейные узы дольше. Поэтому надо посчитать, сколько у нас разводов, сколько сил у нас тратится на розыск тех, кто не платит алименты, в какой ситуации они оказываются. Не получится так, что мы добиваем остатки семьи?" — добавил парламентарий.