Жириновский предложил найти замену алиментам

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Лидер ЛПДР Владимир Жириновский призвал профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей "найти замену алиментам".

Нижняя палата в пятницу приняла закон, который совершенствует процедуру взыскания алиментов.

Комментируя законопроект, Жириновский отметил, что сама формулировка "совершенствование процедуры взыскания алиментов" уже несет определенный репрессивный характер.

"С другой стороны, хорошо бы наш комитет подошел к этому, чтобы найти замену алиментам. Потому что когда мы силовыми методами взыскиваем, это значит, мы до конца добиваем семью", — заявил депутат на пленарном заседании Госдумы.

Жириновский напомнил, что ЛДПР уже не раз предлагала, чтобы государство выплачивало алименты в случае развода, "тогда это позволит разведенному супругу быстрее создать новую семью". "И в той новой семье, возможно, сохраняться семейные узы дольше. Поэтому надо посчитать, сколько у нас разводов, сколько сил у нас тратится на розыск тех, кто не платит алименты, в какой ситуации они оказываются. Не получится так, что мы добиваем остатки семьи?" — добавил парламентарий.