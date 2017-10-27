В Госдуме приняли закон, совершенствующий процедуру взыскания алиментов

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который совершенствует процедуру взыскания алиментов.

Авторами законопроекта выступили сенатор Андрей Клишас и депутаты Госдумы Оксана Пушкина и Зариф Байгускаров.

Как отмечается в пояснительной записке, на сегодняшний день индексацию алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме, производят судебный пристав-исполнитель и организации или лица, выплачивающие должнику периодические платежи.

При этом выплачивающие платежи организации и лиц производят индексацию алиментов исключительно в случаях, если соответствующий исполнительный документ поступил к ним непосредственно от взыскателя. В остальных случаях индексацию алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме, производит судебный пристав-исполнитель, в том числе в случаях, если исполнительное производство о взыскании алиментов окончено в связи с направлением копии исполнительного документа в организацию для удержания периодических платежей.

"В целях обеспечения своевременной индексации алиментов и, соответственно, своевременной их выплаты, законопроектом предлагается возложить на организации и лиц, выплачивающих должнику периодические платежи, обязанность по индексации алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме, не только в случаях получения исполнительного документа непосредственно от взыскателя, но и в случаях получения исполнительного документа или его копии от судебного пристава-исполнителя", — говорится в документе.

Кроме того, предлагается установить, что основанием для возбуждения исполнительного производства о взыскании образовавшейся суммы задолженности по алиментам будет являться постановление судебного пристава-исполнителя о расчете и взыскании задолженности по алиментным обязательствам.

"Данный законопроект, безусловно, сократит срок индексации алиментов, ускорит их получение, что в полном объеме отвечает интересам наших детей", — сказала зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина ("Единая Россия").