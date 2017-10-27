Врачи екатеринбургской "скорой" протестируют медаппаратуру "Швабе"

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Дефибриллятор и аппараты искусственной вентиляции легких серии SLE производства Уральского оптико-механического завода (УОМЗ, входит в состав холдинга "Швабе") пройдут апробацию на базе екатеринбургской станции скорой помощи имени В.Ф. Капиноса, сообщил генеральный директор завода Анатолий Слудных.

По его словам, соответствующие договоренности достигнуты по итогам встречи медиков из различных медицинских учреждений Екатеринбурга, представителей городской адмтинистрации и руководства УОМЗ.

"Медицинская техника "Швабе", разработанная на Уральском оптико-механическом заводе, создается в тесном партнерстве с практикующими врачами Москвы и Екатеринбурга, что позволяет обеспечивать ее высокое качество и эффективность. Уверен, что наше оборудование окажется полезным и позволит врачам спасти немало жизней", — заявил Слудных.

Пресс-служба холдинга уточняет, что делегация из тридцати врачей из 17 медучреждений Екатеринбурга посетила производственную площадку УОМЗ. Уральские врачи ознакомились с производством неонатальной, наркозно-дыхательной и реанимационной техники, а также приняли участие в рабочем совещании по вопросам взаимодействия производителя медоборудования с врачебным сообществом.

На участке производства высокотехнологичной медицинской продукции предприятия гости осмотрели новые образцы техники — первый российский переносной инкубатор "Бонни", запуск которого в серийное производство запланирован на конец 2017 года, а также инкубаторы, аппарат ингаляционной анестезии и другие разработки.

Медицинское оборудование производства УОМЗ сегодня поставляется во все регионы РФ и более чем в 80 стран мира.