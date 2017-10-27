Госдума приняла закон о праве регионов оценивать услуги НКО

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Госдума приняла закон, согласно которому оценка качества услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО), может осуществляться не только федеральными органами, но и органами исполнительной власти субъектов РФ.
Соответствующее решение было принято депутатами на пленарном заседании в пятницу.
Закон наделяет органы исполнительной власти субъектов РФ наряду с федеральными органами исполнительной власти полномочиями по оценке качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг, отмечается в пояснительной записке к документу.
Также, согласно документу, территориальные органы Минюста РФ получают полномочия по принятию решений о признании социально ориентированных НКО исполнителями общественно полезных услуг и включении их в соответствующий реестр.
Подобное распределение полномочий могло "повлечь проблемы правоприменения, связанные с отсутствием у федеральных органов исполнительной власти необходимой информации о некоммерческих организациях, оказывающих общественно полезные услуги в регионах, представлением документов самими некоммерческими организациями для их включения в реестр исполнителей общественно полезных услуг", говорится в документе.