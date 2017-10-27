Правительство уставило новый порядок подтверждения данных абонентов связи

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Правительство РФ установило порядок взаимодействия оператора связи с абонентами для подтверждения соответствия их персональных данных, заявленных в договоре об оказании услуг связи, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением устанавливается порядок взаимодействия оператора связи с абонентами для подтверждения соответствия персональных данных абонента, заявленных в договоре об оказании услуг связи, данным фактического пользователя услугами связи", — говорится в справке к документу.

Сообщается, что в соответствии с законодательством РФ при поступлении соответствующего запроса от органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, оператор связи в случае неподтверждения в течение 15 суток соответствия персональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах, обязан прекратить оказание услуг связи.

Соответствующие изменения внесены в правила оказания услуг телефонной связи, правила оказания телематических услуг связи и в правила оказания услуг связи по передаче данных, отмечает кабмин.