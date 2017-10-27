НЬЮ-ЙОРК, 27 окт — РИА Новости, Екатерина Соболь. Решение американской соцсети Twitter о блокировке рекламы RT и Sputnik является проявлением слабости, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Игорь Чернышенко.
"В средствах коммуникации, массовой информации — это признак слабости. Если не можешь правильно прокомментировать ситуацию, дать отпор, как они считают, неверным действиям, отказываться от сотрудничества с двумя СМИ, которые, безусловно, представляют Россию, мне кажется, это проявление слабости", — отметил Чернышенко.
В четверг американская соцсеть Twitter сообщила, что решила заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik. Подчеркивается, что решение было принято, основываясь на работе компании в связи с расследованием "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году.
Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, комментируя решение Twitter заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik, выразила сожаление в связи с этим шагом, в том числе в свете возможных ответных мер России в отношении американских СМИ. Как заявили РИА Новости в пресс-службе Sputnik, платное продвижение в Twitter никогда не использовалось – на Sputnik подписывались те, кто ищет альтернативный взгляд на новости и кому надоел "мэйнстрим".
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе.