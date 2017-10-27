Площадка открытого хранения обожженных боеприпасов с отравляющими веществами на объекте Кизнер в Удмуртии. Архивное фото

Площадка открытого хранения обожженных боеприпасов с отравляющими веществами на объекте Кизнер в Удмуртии. Архивное фото

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Законопроект о признании оборотоспособным имущества объектов по уничтожению химического оружия внесен в Госдуму, сообщается в пятницу на сайте правительства.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин поручил до декабря внести в Госдуму проект закона о признании оборотоспособным имущества объектов по уничтожению химоружия.

"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "Об уничтожении химического оружия", — говорится в документе.

Законопроект предлагает установить, что после уничтожения химического оружия на соответствующем объекте, подтвержденного техническим секретариатом Организации по запрещению химического оружия, имущество такого объекта признается оборотоспособным — кроме отходов, образующихся в процессе уничтожения химического оружия.

Дальнейшее распоряжение этим имуществом будет осуществляться в порядке и способами, предусмотренными российским законодательством. Принятие законопроекта позволит вовлекать в российскую экономику имущество, которое относилось к объектам по уничтожению химического оружия, реализуя на его базе инвестиционные проекты для создания высокотехнологичных производств в интересах российской промышленности.

В конце сентября Россия завершила работы по ликвидации арсенала химического оружия, некогда составлявший 40 тысяч тонн. Два последних боеприпаса с килограммом отравляющих веществ были уничтожены на объекте "Кизнер" в Удмуртии.

В соответствии с международными обязательствами Россия должна была завершить работу по ликвидации химического оружия к концу 2018 года. Решить эту задачу удалось на год раньше. Президент Владимир Путин наблюдал за уничтожением снарядов по телемосту из Ново-Огарева.