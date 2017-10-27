Косачев удалил аккаунт в Twitter после решения соцсети по RT и Sputnik

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев удалил свой аккаунт в Twitter после решения компании в отношении RT и Sputnik.

Ранее в четверг соцсеть Twitter сообщила, что в связи с расследованием "российского вмешательства" в президентские выборы в США решила заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik. Позже в беседе с телеканалом RT Косачев заявил, что принял решение удалить свой аккаунт в Twitter, отметив, что "это можно воспринимать как акцию солидарности с RT и Sputnik".

Аккаунт Косачева в Twitter находился по адресу: twitter.com/kosachevki, сейчас при переходе по ссылке микроблог отсутствует, появляется надпись: "К сожалению, такой страницы нет!".

В конце сентября представители компании Twitter выступили на закрытых слушаниях в комитете сената США по разведке и рассказали о якобы "российском вмешательстве" в политику страны и о деятельности российского телеканала RT в американском сегменте этой всемирной социальной сети.

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, комментируя решение Twitter заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik, выразила сожаление в связи с этим шагом, в том числе в свете возможных ответных мер России в отношении американских СМИ. Как заявили РИА Новости в пресс-службе Sputnik, платное продвижение в Twitter никогда не использовалось – на Sputnik подписывались те, кто ищет альтернативный взгляд на новости и кому надоел "мейнстрим".

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе.