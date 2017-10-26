В Москве могут ужесточить требования к безопасности при проведении квестов

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Московская городская дума в ближайшее время обсудит вопрос ужесточения техники безопасности во время проведения квестов, сообщил в четверг РИА Новости председатель городского парламента Алексей Шапошников.

"В последнее время участились случаи, когда участники квестов получают травмы во время прохождения заданий. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что повреждения получают несовершеннолетние. В связи с этим в Мосгордуму поступают предложения от москвичей ужесточить требования к организации таких игр, в частности, по технике безопасности и медицинскому осмотру несовершеннолетних", — рассказал Шапошников РИА Новости.

Он отметил, что в ближайшее время в Мосгордуме пройдет круглый стол с привлечением экспертов и общественности по вопросу законодательного решения данной проблемы.