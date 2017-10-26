СМИ узнали выводы экспертизы о причине смерти Марьянова

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Актер Дмитрий Марьянов, скончавшийся 15 октября, умер от острой кровопотери, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на результаты медицинской экспертизы.

Эксперты пришли к выводу, что смерть актера связана с потерей крови из-за разрыва сосуда. "Тромбофлебит глубоких вен левой голени, тромбоэмболия нижней полой вены. Разрыв стенки левой общей подвздошной вены. Обильная кровопотеря" — гласит заключение специалистов, которое приводит телеканал.

Картина развития заболевания у Марьянова оказалась необычной, так как в подавляющем большинстве случаев тромбоз нижней полой вены приводит к тромбоэмболии легочной артерии, пояснил РЕН ТВ врач-флемболог Федор Шпаченко.

По мнению врача, разрыв сосуда был вызван тем, что за год до смерти актеру установили так называемый кава-фильтр, предназначенный для улавливания тромбов. "Был, скорее всего, массированный тромбоз этого кава-фильтра. Говоря простым русским языком, фильтр закупорился, и кровь просто не могла оттекать. Отсюда разрыв вены. И человек при таком развитии мог потерять много крови, в связи с чем скончался", — заявил Шпаченко.

Марьянов скончался 15 октября на 48-м году жизни. Друзья актера изначально сообщили, что актер потерял сознание на даче в Подмосковье, знакомые вызвали скорую помощь, но она не приехала "по техническим причинам". Марьянова отвезли на частной машине в больницу, но врачи оказались бессильны.

Позже Следственный комитет, который по факту смерти артиста расследует уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей", сообщил о пребывании Мартьянова перед смертью в реабилитационной клинике "Феникс".