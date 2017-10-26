Политологи объяснили пик доверия Путину в России

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Опрошенные РИА Новости политологи считают, что пик доверия к президенту РФ Владимиру Путину, о котором свидетельствуют данные "Левада-центра", достигнут благодаря активной деятельности главы государства, который в последнее время часто выступал на площадках самого высокого уровня, обозначив программу будущего страны.

Также, по мнению экспертов, на рейтинг повлияла стабилизация экономической ситуации и низкая инфляция в России. При этом, по мнению некоторых экспертов, рейтинг доверия Путину продолжит расти по мере приближения к выборам 2018 года.

В ходе опроса респондентам предлагали назвать пять-шесть политиков или общественных деятелей в России, которым они наиболее доверяют.

По данным исследования, 60% опрошенных назвали Путина, лидирующие позиции также заняли министр обороны Сергей Шойгу — 30%, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров — 27%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 11%, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев – 11%, председатель КПРФ Геннадий Зюганов – 7%.

При этом процент доверия к Путину в опросе за октябрь достиг максимума в 2017 году. По данным прошлых опросов, в последний раз показатель достиг 60% в марте 2016 года.

Также респондентам в ходе исследования предлагалось ответить на вопрос, одобряют они или не одобряют деятельность Путина на посту президента РФ. По данным исследования, 82% одобряют деятельность главы государства, 17% — не одобряют и 1% — воздержались от ответа.

Опрос "Левада-центра" проведен 20-24 октября среди 1,6 тысячи человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Программа будущего



Генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин связывает высокие показатели с эффективной деятельностью президента на своем посту. "Последнее время он имел возможность выступать на самых разных площадках высокого уровня, где транслировал довольно внятные, очень четкие тезисы, которые характеризуют то, что он делает сейчас, то, что он делал раньше и то, что он будет делать потом", — пояснил эксперт.

В этой связи, полагает он, прочитав "эти ясные, четкие тезисы", увидев в них определенного рода программу на будущее, население выразило свое доверие верховной власти – это естественный итог активнейшей деятельности президента в последнее время, считает Мухин.

"Удивляться этому не стоит. Тем более, что команда Владимира Путина в последнее время демонстрирует буквально чудеса консолидации в условиях очень сложной внешнеполитической обстановки, экономической конъектуры и, вот эта уверенность, судя по всему передается остальному населению страны. Я имею в виду (говоря о консолидации — ред.) ближайших к Владимиру Путину министров, включая Сергея Лаврова, Сергея Шойгу, остальных первых лиц государства Валентину Матвиенко, Вячеслава Володина и так далее", — отмечает аналитик.

По мнению политолога, расчет на то, что в результате санкционного воздействия настанет какая-то турбулентность в политической системе явно не оправдался, "а когда люди и команда чувствуют себя уверенно – это передается и остальному населению, вот собственно, они выразили свое мнение таким образом, выразив доверие к действующей власти".

Его коллега политолог, эксперт института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов считает, что пик доверия связан в первую очередь с "относительной экономической стабилизацией".

"Это самое главное. Есть некоторое ощущение того, что экономическая ситуация в целом стабилизировалась. Но нет пока серьезных признаков роста, но серьезное падение доходов приостановилось. Второй момент — это инфляция. Мы действительно наблюдаем самую низкую инфляцию за все постсоветское время. Эти вещи сделали социально-экономическое самочувствие населения, как я понимаю, все-таки более оптимистичным, и это, соответственно сказалось, на рейтинге верховной власти", — сказал эксперт.

Также наряду с этим, Слатинов считает, примечательным выявленное опросом снижение позиций правительства, которое и отвечает за социально-экономическую политику страны.

"Отношение к президенту формируется не только из социально-экономического самочувствия, но и в более широком контексте. Получается, что позитивное настроение от экономической стабилизации уходит в оценку президента. Тут важно понимать, что оценка Путина связана не только с этим, но и с международными делами, с тем, что Россия достаточно убедительно сегодня выглядит на международной арене", — пояснил он.

Прогноз дальнейших колебаний



При этом Мухин прогнозирует, что внешнее давление на Россию будет расти и "это факт, но парадоксальным образом", это внешнее давление консолидирует российское общество.

"И те социальные группы, которые раньше скептически относились к действиям исполнительной вертикали и так далее, они, скорее всего, будут отмобилизованы, и доверие, скорее всего, будет расти по мере приближения к выборам", — резюмировал аналитик.