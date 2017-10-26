Дом Пашкова в Москве станет центральной площадкой этнографического диктанта

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Центральной площадкой Большого этнографического диктанта в Москве станет дом Пашкова на Воздвиженке, сообщили организаторы мероприятия. Проверять свои знания о народах России здесь будут заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов, депутаты Государственной Думы, а также общественные деятели и известные артисты.

Мероприятие пройдет 3 ноября, накануне Дня народного единства, в каждом из 85 регионов России, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Абхазии и Южной Осетии. Всего на территории России и стран ближнего зарубежья откроется более 1600 площадок.

Большой этнографический диктант состоит из 30 тестовых вопросов. 20 вопросов — одинаковые для всей России и стран ближнего зарубежья, а 10 составлены с учетом региональной специфики. На написание диктанта отводится 45 минут. Стать участником мероприятия могут все желающие, итоги акции подведут к 12 декабря — Дню Конституции РФ.

Организаторами Большого этнографического диктанта выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики при поддержке Россотрудничества. Научный партнер акции — кафедра управления в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений факультета государственного управления МГУ им. М.В.Ломоносова.