В ЛДПР предложили похоронить Ленина

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Депутат от ЛДПР, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов считает, что пришло время не только предать земле тело вождя революции Владимира Ленина, но и перенести все захоронения с Красной площади на государственное кладбище.

"Давно пора. Идеологи всех переворотов и идеологи жертв и катастроф, которые произошли в России, должны, конечно же, не лежать в центре великой столицы великого государства, которое объединяет исторические эпохи, начиная от имперской нашей традиции до нынешнего времени", — сказал Чернышов РИА Новости, отвечая на вопрос, пришло ли время захоронить тело Ленина.

Парламентарий отметил, что это "странно чисто эстетически и этически, когда в центре города кладбище, по которому гуляют люди, на котором проводят все мероприятия".

"Буквально через несколько недель там будет разбит каток, люди будут ездить, музыка будет литься из всех динамиков, люди будут радоваться… Поэтому самое время перенести Ленина наконец-то из Мавзолея, из центра Москвы. И другой момент – наш культурный, религиозный момент, связанный с тем, что тело человека умершего должно покоиться в могиле, в земле, а не лежать на показе у всех в стеклянном саркофаге", — подчеркнул депутат.

Чернышов считает, что все захоронения нужно "с почестями похоронить на государственном кладбище".

"Они все, я думаю, тоже заслуживают того, чтобы по всем традициям, по всем обычаям быть преданными земле… И Сталина. Всех, чтобы Красная площадь стала местом, где люди получают информацию о стране, проводят время, посещают крупные мероприятия, такие, как книжные ярмарки, обычные праздничные ярмарки, а не гуляют по кладбищу. Это, конечно же, многих не может радовать", — подчеркнул он.

Вопрос захоронения вождя мирового пролетариата обсуждается не первый год. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год — столетнюю годовщину Октябрьской революции 2017 года. В марте депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев направил на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко запрос с призывом рассмотреть вопрос демонтажа мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. В то же время Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) выступил с заявлением, в котором, в частности, отметил, что "одним из символов примирения русского народа с Господом" могло бы служить освобождение Красной площади от "останков главного гонителя и мучителя XX века и сокрушение поставленных ему памятников".

В конце апреля в Госдуму был внесен законопроект о захоронении тела Владимира Ленина. Проект был внесен представителями ЛДПР и "Единой России", однако позднее единороссы отозвали свои подписи. Вместе с тем, более 60% россиян, по данным ВЦИОМ, заявили о необходимости захоронить тело Ленина, которое находится в Мавзолее на Красной площади в Москве, причем половина из них полагает, что это нужно сделать немедленно, другая половина предлагает выждать какое-то время.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал инициативы "очередным весенним обострением антисоветизма". По его словам, идея о перезахоронении Ленина "давно уже отвергнута нашим народом".

В сентябре стало известно, что правительство России не поддержало законопроект о захоронении Ленина. Под документом группы депутатов от ЛДПР — Ивана Сухарева, Владимира Сысоева и Александра Курдюмова — поставили подписи и три депутата-единоросса: Евгений Марченко, Александр Брыксин и Виталий Бахметьев.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов в четверг заявил, что вопрос захоронении вождя революции Владимира Ленина должно будет решить следующее поколение, пока этой темы касаться не нужно. Депутат считает, что "и так проблем в стране хватает, это не та проблема, которую нужно прямо сейчас решать".