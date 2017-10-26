В Москве с 4 по 6 ноября парковки будут бесплатными

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Автомобилисты Москвы смогут воспользоваться бесплатными парковками 4-6 ноября в связи с празднованием Дня народного единства, сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

"Четвертого, пятого и шестого ноября в связи с празднованием Дня народного единства автомобилистам не нужно будет платить за стоянку в зоне московского парковочного пространства. В их распоряжении будет более 80 тысяч машино-мест", — говорится в сообщении.

На портале также напомнили автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения и оставлять машины только в разрешенных местах.

"На плоскостных парковках со шлагбаумами сохранятся действующие тарифы. Таких сейчас около 80. Они работают круглосуточно, включая выходные и праздники. Тарифы и способы оплаты указаны на информационных щитах при въезде на эти стоянки", — подчеркивается в сообщении.