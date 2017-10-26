В российских школах введут "минутки безопасности" о правилах ПДД

Во время практических занятий в автошколе. Архивное фото

Во время практических занятий в автошколе. Архивное фото

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские школы введут для учащихся "минутки безопасности", на которых детям будут рассказывать о правилах поведения на дороге и соблюдении ПДД, сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ.

"По поручению первого заместителя председателя правительства Российской Федерации министерство планирует подготовку и проведение на постоянной основе на последних уроках во всех классах общеобразовательных организаций "минуток безопасности", рассчитанных на все возрастные группы учащихся", — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, к этому процессу будут подключены все регионы страны.

"В рамках таких "минуток безопасности" школьники дополнительно получат необходимую информацию об элементарных правилах безопасности при передвижениях между домом и школой. Также "минутки безопасности" помогут усилить внимание детей к соблюдению ПДД с учетом различных погодных условий", — подчеркнули в ведомстве.