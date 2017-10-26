Милонов предложил оперативно блокировать ресурсы с рекламой интим-услуг

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил оперативно блокировать сайты с рекламой интимных услуг.

"Надо признать, что мы проиграли войну с мафией, которая занимается крышеванием и обеспечением деятельности публичных домов… Мы должны убрать способ коммуникации этой мафии с клиентурой. Если мы так обеспокоены пропагандой терроризма, изготовления наркотических и взрывчатых веществ, что оперативно и эффективно ликвидируем любой сайт, где это пропагандируется,… то надо просто понять, что это такое же зло", — сказал Милонов на пресс-конференции.

Он отметил, что подобное зло может привести к более серьезным негативным последствиям.

"Сегодня мы можем спокойно говорить, что технические возможности и готовность общества допускают внесудебную блокировку любого ресурса, который рекламирует те или иные эротические услуги", — подытожил депутат.