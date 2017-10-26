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Расходы ПФР на пенсионные выплаты в 2018 году вырастут на 279 млрд рублей

15:3926.10.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПосетители клиентской службы Главного управления Пенсионного Фонда России. Архивное фотоПосетители клиентской службы Главного управления Пенсионного Фонда России. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Расходы Пенсионного фонда России на пенсионное обеспечение россиян в 2018 году вырастут на 279 миллиардов рублей и составят 7,15 триллиона рублей, сообщила пресс-служба фонда со ссылкой на проект бюджета ПФР.

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"В соответствии с проектом бюджета Пенсионного фонда России на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в 2018 году расходы Пенсионного фонда на пенсионное обеспечение россиян вырастут на 279 миллиардов рублей и составят 7,15 триллиона рублей. Расходы на социальные выплаты вырастут на 11,8 миллиарда рублей и составят 981 миллиард рублей", — говорится в сообщении.

Как пояснили в фонде, проект бюджета ПФР предусматривает увеличение страховых пенсий с учетом временного изменения порядка индексации страховых пенсий. Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, будет проведена в соответствии с действующим пенсионным законодательством с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера за 2017 год.

Пенсии

"Основным видом пенсий в России в 2018 году по-прежнему будет страховая пенсия. Численность ее получателей составит более 40 миллионов человек. Еще почти 3,7 миллиона человек – получатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению", — отметили в ПФР.

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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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В пресс-службе фонда напомнили, что страховые пенсии неработающих пенсионеров, включая фиксированную выплату, с 1 января 2018 года будут увеличены на 3,7%, что выше показателя прогнозной инфляции на 0,5%. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 81,49 рубля. В 2017 году размер пенсионного балла составлял 78,58 рубля. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырастет до 14 075 рублей, что составит 161,3% к прожиточному минимуму пенсионера (ПМП).

По данным ПФР, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2018 года будут повышены работающим и неработающим пенсионерам на 4,1%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет до 9 045 рублей — 103,7% к ПМП. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы составит 13 699 рублей.

Кроме того, всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня ПМП. При этом в условиях возможного снижения ПМП в регионе предусмотрено сохранение общего размера материального обеспечения неработающих получателей федеральной социальной доплаты на уровне не ниже 31 декабря 2017 года. На эти цели в бюджете ПФР заложено 94,5 миллиардов рублей.

Другие выплаты

Пенсия. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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На выплату материнского капитала в 2018 году в бюджете ПФР предусмотрено 341,4 миллиарда рублей.

Также в 2018 году ПФР продолжит выделять субъектам РФ субсидии на строительство, реконструкцию и ремонт социальных учреждений для граждан старшего поколения и инвалидов, развитие их материально-технической базы, а также на обучение пенсионеров компьютерной грамотности.

Субсидии Пенсионный фонд выделяет на условиях софинансирования расходов на реализацию соцпрограмм субъектами РФ. На эти цели в бюджете ПФР на 2018 год предусмотрен 1 миллиард рублей.

Доходы и расходы

Как отметили в фонде, бюджет ПФР на 2018 год сбалансирован по доходам и расходам. Общий объем доходов бюджета ПФР в 2018 году запланирован в размере 8,3 триллиона рублей, расходов — 8,4 триллиона рублей.

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© РИА Новости / Андрей Теличев
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В части, не связанной с формированием пенсионных накоплений, доходы и расходы ПФР запланированы в размере 8,2 триллиона рублей. В части, связанной с формированием пенсионных накоплений, расходы бюджета превышают доходы на 106,6 миллиарда рублей, что объясняется переводом пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды.

Покрытие этих средств будет обеспечено за счет пенсионных накоплений, находящихся в государственной и частных управляющих компаниях, размер которых оценивается по состоянию на 1 января 2018 года в 1,1 триллиона рублей.

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