Расходы ПФР на пенсионные выплаты в 2018 году вырастут на 279 млрд рублей

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Расходы Пенсионного фонда России на пенсионное обеспечение россиян в 2018 году вырастут на 279 миллиардов рублей и составят 7,15 триллиона рублей, сообщила пресс-служба фонда со ссылкой на проект бюджета ПФР.
Как пояснили в фонде, проект бюджета ПФР предусматривает увеличение страховых пенсий с учетом временного изменения порядка индексации страховых пенсий. Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, будет проведена в соответствии с действующим пенсионным законодательством с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера за 2017 год.
Пенсии
"Основным видом пенсий в России в 2018 году по-прежнему будет страховая пенсия. Численность ее получателей составит более 40 миллионов человек. Еще почти 3,7 миллиона человек – получатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению", — отметили в ПФР.
По данным ПФР, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2018 года будут повышены работающим и неработающим пенсионерам на 4,1%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет до 9 045 рублей — 103,7% к ПМП. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы составит 13 699 рублей.
Кроме того, всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня ПМП. При этом в условиях возможного снижения ПМП в регионе предусмотрено сохранение общего размера материального обеспечения неработающих получателей федеральной социальной доплаты на уровне не ниже 31 декабря 2017 года. На эти цели в бюджете ПФР заложено 94,5 миллиардов рублей.
Другие выплаты
Также в 2018 году ПФР продолжит выделять субъектам РФ субсидии на строительство, реконструкцию и ремонт социальных учреждений для граждан старшего поколения и инвалидов, развитие их материально-технической базы, а также на обучение пенсионеров компьютерной грамотности.
Субсидии Пенсионный фонд выделяет на условиях софинансирования расходов на реализацию соцпрограмм субъектами РФ. На эти цели в бюджете ПФР на 2018 год предусмотрен 1 миллиард рублей.
Доходы и расходы
Как отметили в фонде, бюджет ПФР на 2018 год сбалансирован по доходам и расходам. Общий объем доходов бюджета ПФР в 2018 году запланирован в размере 8,3 триллиона рублей, расходов — 8,4 триллиона рублей.
Покрытие этих средств будет обеспечено за счет пенсионных накоплений, находящихся в государственной и частных управляющих компаниях, размер которых оценивается по состоянию на 1 января 2018 года в 1,1 триллиона рублей.