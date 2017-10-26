"Избирательное право": о чем правозащитники будут говорить с Путиным

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Основные темы выступлений на традиционной встрече президента РФ Владимира Путина с членами президентского Совета по правам человека (СПЧ) будут посвящены вопросам экологии, избирательного права и практике реализации свободы собраний в стране, сообщили РИА Новости члены Совета.

Ранее замглавы СПЧ Евгений Бобров сообщал, что встреча может состояться 30 октября.

"Мы пока не имеем точной информации, когда она (встреча с президентом) пройдет. Надеемся, что это будет в ближайшем будущем", — сказал глава президентского совета Михаил Федотов в четверг РИА Новости.

По его словам, правозащитники в преддверии встречи подготовили доклады, которые "посвящены экологии, итогам единого дня голосования и практике реализации свободы собраний".

Желающих много, времени мало

Член СПЧ Кирилл Кабанов, в свою очередь, рассказал, что традиционно очень много желающих выступить перед главой государства, сообщить о проблемах в своей сфере деятельности, привлечь его внимание к каким-то вопросам, однако есть жесткий регламент, поэтому далеко не всем удается это сделать.

"Желающих выступить очень много, но как сложится. Мы обычно готовим некие записки ко встрече с президентом, которые передаем. Кто успеет выступить, тот выступит, потому что встреча очень плотная", — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что на практике после таких встреч по каждому заявленному вопросу члены Совета получают поручения президента, создают вместе с органами исполнительной власти, администрации главы государства рабочие комиссии. "И в течение короткого времени мы готовим некие решения вплоть до предложений о внесении изменений в законодательство РФ", — сообщил Кабанов.

Избирательный вопрос

Одной из основных тем заявлен доклад об избирательных правах и итогах единого дня голосования. По словам члена СПЧ Игоря Борисова, проект доклада сейчас дорабатывается и в пятницу будет еще раз рассмотрен вместе с главой совета. В рамках выступления по данному вопросу будут звучать и предложения по будущим законодательным изменениям, добавил член СПЧ. "Необходимо продолжить дискуссию по муниципальному фильтру на выборах… Хотя мы понимаем, что полностью снимать квалифицирующие требования для кандидатов нельзя. Это недопустимо… Здесь должны быть предусмотрены определенные процедуры", — сказал он.

Борисов пояснил, что если убрать все фильтры, то появится много фейковых кандидатов, которые будут делать громкие заявления и пойдут на выборы, чтобы решать только свои проблемы.

"Далеко не все соглашаются в необходимости применения избирательного залога. Например, Михаил Александрович (Федотов) против избирательного залога, так как деньги не главное в избирательной кампании… но у нас есть коллеги, которые, наоборот, поддерживают такой фильтр", — рассказал член Совета.

"Есть предложения по дате голосования. Есть сторонники переноса даты выборов", — отметил Борисов, подчеркнув, что все эти предложения могут быть приняты для проработки только после проведения федеральных выборов в марте 2018 года.

Защита соотечественников

Еще один член СПЧ Александр Брод также сообщил, что основные доклады будут посвящены вопросам избирательного права в контексте прошедшего единого дня голосования и предстоящих федеральных выборов, а также вопросам защиты окружающей среды, так как 2017 год объявлен в России "годом экологии". При этом он отметил, что сам хотел бы выступить с докладом по защите прав соотечественников за рубежом, поскольку "наши граждане, туристы, предприниматели, дипломаты сталкиваются с серьезными проблемами в этой области".

"Это и незаконная депортация, ограничения трудовых, социальных, языковых прав… Российские правозащитники должны более активно выступать в защиту наших соотечественников за рубежом… Я буду приводить примеры по разным странам, в том числе, и по Украине, поскольку там политика по ограничению использования русского языка; по сокращению русских школ на территории бывших советских республик", — сказал правозащитник.

"Проблем много, думаю, что намного больше могли бы сделать по линии Россотрудничества, различных фондов, в том числе, Фонда "Русский мир"… Работу по защите россиян за рубежом надо поднимать на новый качественный уровень", — полагает он.